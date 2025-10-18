С нами не соску...
10 ресторанных блюд, за мудреными названиями которых скрывается заурядная еда




Наверняка у многих людей была такая ситуация: заходишь в ресторан, заказываешь блюдо с красивым, мудреным названием, а по факту тебе приносят обычную рыбу, запеченную в духовке. Novate.ru считает, что переплачивать за название нет смысла, поэтому предлагает ознакомиться с популярной едой, которая отличается от домашней разве что описанием в меню (и, конечно, ценой).


1. Рыба меньер


Рыба по технике меньер обжаривается на сковороде на сливочном масле. / Фото: dikoed.ru

Рыба по технике меньер обжаривается на сковороде на сливочном масле. / Фото: dikoed.ru

 

Когда мы видим эту позицию в меню, то сразу представляем блюдо высокой французской кухней с пикантным вкусом и элегантной презентацией. Вот только «меньер» – это не рыба, а способ ее приготовления. И это не последний любопытный факт. Как и многие блюда французской кухни, изначально оно было простонародным – отсюда и название («меньер» в переводе с французского означает «мельник»). А рыба, приготовленная по этому рецепту, представляет собой филе, обваленное в муке и обжаренное на сливочном масле, с добавлением зелени (обычно петрушки) и лимонного сока. Все элементарно.

2. Конфи


Утиная ножка конфи под ягодным соусом. / Фото: christianforfriends.ru

Утиная ножка конфи под ягодным соусом. / Фото: christianforfriends.ru


 

Как и в случае с рыбой меньер, конфи – это не блюдо, а всего лишь способ приготовления, который часто применяется для мяса. Он представляет собой долгое томление мяса в жире при температуре около 90 градусов. Продукт, приготовленный по такому методу, получается очень сочным и невероятно вкусным за счет того, что жир предотвращает доступ кислорода. Раньше конфи использовался для того, чтобы блюдо можно было долгое время хранить без холодильника, а сейчас шеф-повара делают ставку именно на вкус.

Обратите внимание, что эту технику можно применить далеко не ко всем продуктам и блюдам. Если, например, вы увидите в меню «пирожки конфи», следует как минимум удивиться, а как максимум поинтересоваться у официанта, каким образом повар готовил тесто при температуре ниже 100 градусов?

3. Битые огурцы


Салат из битых огурцов с кунжутом. / Фото: shifuvl.ru

Салат из битых огурцов с кунжутом. / Фото: shifuvl.ru

 

Это блюдо считается изысканным и дорогим, однако по факту, его с легкостью может приготовить каждая хозяйка, хоть немного знакомая с правилами консервации. Китайская закуска представляет собой огурцы, замаринованные в смеси уксуса, соевого соуса и кунжутного масла с добавлением чеснока. И не нужно вестись на название – на самом деле огурцы никто не бьет. Просто перед маринованием овощи отбиваются плоской стороной ножа, чтобы они быстрее пропитались маринадом.

4. Хашбраун


Хашбраун - это то же самое, что и драники

Хашбраун - это то же самое, что и драники


 

Это блюдо любят готовить во многих странах. Возможно, оно привлекает понятными вкусами, несложными ингредиентами и простотой приготовления. Да-да, вы все правильно прочитали. При желании вы сможете приготовить хашбраун хоть сейчас, и потратите на это процесс максимум 15 минут. А все потому, что это обычные оладьи из тертого картофеля, знакомые нам под названием «драники». Поэтому не торопитесь заказывать это блюдо в ресторане, если ваша цель – отведать изысканную и новую для себя еду. Смиритесь с тем, что владельцы заведений используют этот маркетинговый ход, чтобы гости заказывали блюдо с интересным названием. Ведь кто попросит у официанта драники? А вот хашбраун – совсем другое дело.

5. Сморреброд (брускетта)


Три разновидности бетерброда

Три разновидности бетерброда

 

Вряд ли среднестатистического человека можно удивить бутербродами, ведь это самый популярный вариант завтрака и перекуса на работе. А продавать простую закуску, которая имеет низкую себестоимость и требует минимум усилий со стороны повара, владельцам ресторанов очень хочется. В этой ситуации как нельзя кстати оказываются иностранные слова. По сути, они означают тот же самый бутерброд, но с заграничной ноткой. Например, брускетта – это обычный бутерброд на поджаренном кусочке хлеба, но зато как звучит!

Что касается сморреброда, то с ним все еще интереснее. Все знают, что «бутерброд» в переводе с немецкого означает «хлеб с маслом». Так вот сморреброд означает то же самое, но только в переводе с датского. Вот такой каламбур.

6. Рыба ан папийот


Рыба ан папийот готовится в пергаменте. / Фото: priprava.club

Рыба ан папийот готовится в пергаменте. / Фото: priprava.club

 

Еще один способ приготовления, который часто воспринимают как название рыбы. Сама техника достаточно простая: порционные кусочки филе рыбы заворачивают в пергамент и запекают в духовке. Вместо пергамент можно использовать фольгу или бумажный пакет. Благодаря такому «подручному средству» рыба получается нежная, сочная, с потрясающим ароматом. Есть и еще один бонус – в пергаменте филе точно не подгорит. Однако красивое название – это еще не повод переплачивать, согласны? К тому же вы сможете без проблем приготовить такую рыбу дома, не прикладывая огромного количества усилий.

7. Консоме


Оригинальная подача бульона консоме. / Фото: grandcafetver.ru

Оригинальная подача бульона консоме. / Фото: grandcafetver.ru

 

Впервые его приготовили во Франции в XVIII веке, когда армия нуждалась в блюде с максимально долгим сроком хранения. По сути, консоме представляет собой куриный бульон, который варят несколько часов, а затем добавляют большое количество соли. В современных ресторанах шеф-повара готовят консоме из всего подряд: в основе могут быть как овощи, так и мясо либо фрукты. Кроме того, перед подачей бульон осветляют, чтобы он выглядел максимально аппетитно и презентабельно. Однако, согласитесь, что это не отменяет того факта, что под красивым названием «консоме» скрывается обычный бульон. Иногда с пирожком. Гораздо проще и дешевле приготовить его на собственной кухне.

8. Вишисуаз


Вишисуаз - луковый суп со сливками, который подают холодным. / Фото: pinterest.ru

Вишисуаз - луковый суп со сливками, который подают холодным. / Фото: pinterest.ru

 

Несмотря на то, что у названия блюда явно французские корни, существует теория, что его создали в Нью-Йорке. Оно представляет собой суп-пюре, главными составляющими которого являются лук, картофель, куриный бульон и сливки. Скорее всего, на создателя рецепта очень сильно повлиял французский луковый суп, однако подача у вишисуаза другая. В отличие от знаменитого блюда, создание которого приписывают Людовику XV, американский суп подают холодным.

9. Татаки


Блюда татаки готовятся с помощью газовой горелки. / Фото: gastrobarmoscow.ru

Блюда татаки готовятся с помощью газовой горелки. / Фото: gastrobarmoscow.ru

 

Это не блюдо, а способ приготовления, представляющий собой быструю обжарку мяса или рыбы, которую потом нарезают тонкими кусочками и приправляют молотым имбирем. Интересно, но в переводе с японского название блюдо означает «толченый». Впервые эту технику использовали в XIX веке. Европейцы, которые «заглядывали на огонек» в Нагасаки, часто готовили различные блюда на сковороде. Японские повара настолько заинтересовались техникой обжарки, что решили попробовать. С течением времени главный инвентарь изменился: теперь вместо сковороды используют газовую горелку, на которой кусок мяса или рыбы обжигают со всех сторон.

10. Стейк


Стейком в ресторанах называют не только мясо, но и капусту

Стейком в ресторанах называют не только мясо, но и капусту

 

Наверняка вы обращали внимание, что стейк и жареный кусок мяса без громкого названия стоят абсолютно по-разному. И в этом есть смысл, так как для приготовления классического стейка используется мясо особой породы бычков, у которых был специфический режим откорма. Правильно выбранный отруб тоже имеет важное значение. Все эти факторы формируют высокую себестоимость и, соответственно, цену в меню. Однако владельцы ресторанов не всегда соблюдают предписанные нормы, из-за чего в меню появляются «стейки» из свинины, курицы, рыбы и даже капусты (а вы же запомнили, что настоящие готовятся только из говядины, да?) Понятно, что о степени прожарки речь уже не идет, да и вкус получается абсолютно другим.

