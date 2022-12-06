В чем секрет стройности француженок

Что будет, если мы откроем какой-нибудь топ известных французских красавиц? Да, есть там фигуристые. Но крайне мало. Среднестатистическая французская леди напоминает скорее диетический круассан, нежели аппетитный бургер. И пусть вас не коробит сравнение женской красоты с едой. Диетология, наука взаимоотношений с пищей, изобилует французскими именами. Пьер Дюкан, Мишель Монтиньяк, Анри Шено и Жан-Клод Удрэ, подобно модным дизайнерам, стали законодателями в области контроля питания. Во славу здоровья, красоты и, конечно же, худобы!



JOIE DE VIVRE

ВОДА ВСЕМУ ГОЛОВА

ЧТО В МЕНЮ?

И ВООБЩЕ — ЭТО НЕУДОБНО