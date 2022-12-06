В чем секрет стройности француженок

Что будет, если мы откроем какой-нибудь топ известных французских красавиц? Да, есть там фигуристые. Но крайне мало. Среднестатистическая французская леди напоминает скорее диетический круассан, нежели аппетитный бургер. И пусть вас не коробит сравнение женской красоты с едой. Диетология, наука взаимоотношений с пищей, изобилует французскими именами. Пьер Дюкан, Мишель Монтиньяк, Анри Шено и Жан-Клод Удрэ, подобно модным дизайнерам, стали законодателями в области контроля питания. Во славу здоровья, красоты и, конечно же, худобы!
JOIE DE VIVRE
Помните Бриджит Джонс, поглощающую конфеты в состоянии стресса? Мало кто из француженок следует ее примеру. Любовь к себе не позволяет им переедать. Равно как и истязать себя экстремальными методами похудения. Американский диетолог доктор Оз целый год изучал феномен французской изящности и вывел «формулу стройности французов» — joie de vivre («радость жизни» — фр.), искусство жить. Здоровый эгоизм — главное правило во Франции. Француженка не будет нянчиться с внуками, у нее своя личная жизнь. Француженка не наденет платье только потому, что оно модно! В деле ухода за собой они однозначно предпочитают консервативные методы популярной во всем мире пластике и коррекции тела. Они не станут умирать в спортзале. С пользой для фигуры и, главное, с удовольствием они скорее отправятся кататься на горных лыжах или просто будут много и с радостью гулять. И вообще, какие могут быть многодневные диеты и изнурительные тренировки, если 10 минут любви сожгут столько же калорий, сколько 40 минут бега? Может, именно поэтому французы прослыли великими любовниками?
ВОДА ВСЕМУ ГОЛОВА
Тот же доктор Оз отмечает, как стройные французы любят воду. Франция давно является производителем и импортером номер один питьевой минералки в Европе. Многолетние вливания в рекламные бюджеты сделали французов ее главными потребителями не только в стране, но и на континенте. А вы помните, что употребление воды улучшает метаболизм? Лишний вес вынужден смыться, даже не появившись… А что сами диеты? Здесь нет на них моды. Никто не уповает на волшебную таблетку или рецепт для поддержания стройности. Жестокие ограничения в еде вообще не соответствуют joie de vivre. Проще готовить полезно и вкусно.
ЧТО В МЕНЮ?
Собственно, французских диет не перечесть, их мы сейчас разбирать не будем. Но в холодильник жителя Франции заглянем. Любимые продукты — овощи, сыр, мясо и рыба, кофе, выпечка, вино и всевозможные соусы. Ничего сверхординарного. Однако, хоть они и любят сыр, едят его маленькими порциями. Наслаждаясь. Смакуя. Не с хлебом с маслом, а после основного блюда и перед десертом (либо вместо). Особенно любят мягкий сыр или натуральный йогурт с бифидобактериями. Что касается соусов, они в основном нежирные. Рядовой француз в ужасе отшатнется от оливье, называемого почему-то французским салатом (все-таки ресторатор Люсьен Оливье, который его изобрел, жил в России). Овощей с зеленью едят много. Готовят их красиво и разнообразно. Пастернак, спаржа, топинамбур — кажется, для французов не существует несъедобных плодов и кореньев! Их покупают на рынках, которые пережили засилье супермаркетов. Там предпочитают шопиться даже жители мегаполисов. Нет перекусам, да дижестивам. Завтрак у рядового француза практически отсутствует. Однако, если он решит утром поесть, это будут хлебобулочные изделия — углеводы. Такие калории легко сгорают в течение дня. Обед выглядит так: аперитив, антре (легкая закуска), главное блюдо, десерт. А также дижестив (30 мл крепкого ликера), работающего, как и аперитив, с пользой для выработки желудочного сока. Популярные закуски — улитки, мидии, печенка, устрицы, а также обычные яйца. Есть предпочитают по часам: в 7–8 утра, с 12 до 14 и с 19 до 21. Питаться круглосуточно, как, например, у нас, во Франции не принято. Порции небольшие. Французы утверждают, что им нужны не калории, а разнообразие ощущений. Кстати, обожают домашнее. А если и едят в кафе или ресторане, то это будет slow food — противоположность полуфабрикатам. Купить жареные куриные крылья или гамбургеры затем, чтобы слопать это за семейным столом? Никогда! Главная фишка — осознанное питание. Никто не станет отказывать себе в угощении на празднике, но после него популярно устроить себе разгрузочный день, частичную голодовку или лайт-меню на неделю. Философия еды. Прием пищи для французов больше социальное явление, чем гастрономическое. Слово mijoter, означающее готовку на медленном огне, объясняет отношение к приготовлению и употреблению пищи. Если есть, то вкусно и красиво! Читать при этом, включать телевизор или скроллить ленту в смартфоне не принято. Обед, кстати, во многих компаниях длится два часа. И это время француз со своим ланч-боксом постарается провести вне офиса.
И ВООБЩЕ — ЭТО НЕУДОБНО
Тему стройности местных дам пристально разбирали в своих книгах Дебра Оливье («О чем молчат француженки») и Мирей Гальяно («Француженки не толстеют»). Обе выяснили, что главный секрет все-таки в питании и образе жизни! Однако Дебра отмечала такую интересную вещь: во Франции не то чтобы худым быть модно, быть полным — неудобно. Во многих магазинах вы не найдете одежду размера больше L (колготок — больше 3-го размера, а нижнее белье остановится на номере 80D). Закупаясь в специализированных магазинах больших размеров, француженка будет чувствовать себя неуютно. Сиденья в метро довольно узкие. И наконец, даже парижские лифты довольно компактны. Кроме того, в стране не считается зазорным прямо сказать человеку о том, что он поправился и это не круто. Детей здесь не заставляют доедать то, что лежит на тарелке, просто потому, что «мама старалась». Насилие едой противоречит всем французским принципам. Еда — это удовольствие, а не наказание. И напоследок. Некоторые, стремясь оправдать свое безделье, считают, что секрет стройности француженок — в предательских генах. Однако доказано: не существует условно «худой» или «толстой» нации. Дело все-таки в образе жизни. Практически любая француженка может стать жертвой лишнего веса! Вопрос лишь в том, что любит она себя настолько, что не захочет этого сделать.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии