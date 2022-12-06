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В чем секрет стройности француженок

Что будет, если мы откроем какой-нибудь топ известных французских красавиц? Да, есть там фигуристые. Но крайне мало. Среднестатистическая французская леди напоминает скорее диетический круассан, нежели аппетитный бургер. И пусть вас не коробит сравнение женской красоты с едой. Диетология, наука взаимоотношений с пищей, изобилует французскими именами. Пьер Дюкан, Мишель Монтиньяк, Анри Шено и Жан-Клод Удрэ, подобно модным дизайнерам, стали законодателями в области контроля питания. Во славу здоровья, красоты и, конечно же, худобы!

JOIE DE VIVRE


В чем секрет стройности француженок


Помните Бриджит Джонс, поглощающую конфеты в состоянии стресса? Мало кто из француженок следует ее примеру. Любовь к себе не позволяет им переедать. Равно как и истязать себя экстремальными методами похудения. Американский диетолог доктор Оз целый год изучал феномен французской изящности и вывел «формулу стройности французов» — joie de vivre («радость жизни» — фр.), искусство жить. Здоровый эгоизм — главное правило во Франции. Француженка не будет нянчиться с внуками, у нее своя личная жизнь. Француженка не наденет платье только потому, что оно модно! В деле ухода за собой они однозначно предпочитают консервативные методы популярной во всем мире пластике и коррекции тела. Они не станут умирать в спортзале. С пользой для фигуры и, главное, с удовольствием они скорее отправятся кататься на горных лыжах или просто будут много и с радостью гулять. И вообще, какие могут быть многодневные диеты и изнурительные тренировки, если 10 минут любви сожгут столько же калорий, сколько 40 минут бега? Может, именно поэтому французы прослыли великими любовниками?

ВОДА ВСЕМУ ГОЛОВА


В чем секрет стройности француженок

Тот же доктор Оз отмечает, как стройные французы любят воду. Франция давно является производителем и импортером номер один питьевой минералки в Европе. Многолетние вливания в рекламные бюджеты сделали французов ее главными потребителями не только в стране, но и на континенте. А вы помните, что употребление воды улучшает метаболизм? Лишний вес вынужден смыться, даже не появившись… А что сами диеты? Здесь нет на них моды. Никто не уповает на волшебную таблетку или рецепт для поддержания стройности. Жестокие ограничения в еде вообще не соответствуют joie de vivre. Проще готовить полезно и вкусно.

ЧТО В МЕНЮ?


В чем секрет стройности француженок

Собственно, французских диет не перечесть, их мы сейчас разбирать не будем. Но в холодильник жителя Франции заглянем. Любимые продукты — овощи, сыр, мясо и рыба, кофе, выпечка, вино и всевозможные соусы. Ничего сверхординарного. Однако, хоть они и любят сыр, едят его маленькими порциями. Наслаждаясь. Смакуя. Не с хлебом с маслом, а после основного блюда и перед десертом (либо вместо). Особенно любят мягкий сыр или натуральный йогурт с бифидобактериями. Что касается соусов, они в основном нежирные. Рядовой француз в ужасе отшатнется от оливье, называемого почему-то французским салатом (все-таки ресторатор Люсьен Оливье, который его изобрел, жил в России). Овощей с зеленью едят много. Готовят их красиво и разнообразно. Пастернак, спаржа, топинамбур — кажется, для французов не существует несъедобных плодов и кореньев! Их покупают на рынках, которые пережили засилье супермаркетов. Там предпочитают шопиться даже жители мегаполисов. Нет перекусам, да дижестивам. Завтрак у рядового француза практически отсутствует. Однако, если он решит утром поесть, это будут хлебобулочные изделия — углеводы. Такие калории легко сгорают в течение дня. Обед выглядит так: аперитив, антре (легкая закуска), главное блюдо, десерт. А также дижестив (30 мл крепкого ликера), работающего, как и аперитив, с пользой для выработки желудочного сока. Популярные закуски — улитки, мидии, печенка, устрицы, а также обычные яйца. Есть предпочитают по часам: в 7–8 утра, с 12 до 14 и с 19 до 21. Питаться круглосуточно, как, например, у нас, во Франции не принято. Порции небольшие. Французы утверждают, что им нужны не калории, а разнообразие ощущений. Кстати, обожают домашнее. А если и едят в кафе или ресторане, то это будет slow food — противоположность полуфабрикатам. Купить жареные куриные крылья или гамбургеры затем, чтобы слопать это за семейным столом? Никогда! Главная фишка — осознанное питание. Никто не станет отказывать себе в угощении на празднике, но после него популярно устроить себе разгрузочный день, частичную голодовку или лайт-меню на неделю. Философия еды. Прием пищи для французов больше социальное явление, чем гастрономическое. Слово mijoter, означающее готовку на медленном огне, объясняет отношение к приготовлению и употреблению пищи. Если есть, то вкусно и красиво! Читать при этом, включать телевизор или скроллить ленту в смартфоне не принято. Обед, кстати, во многих компаниях длится два часа. И это время француз со своим ланч-боксом постарается провести вне офиса.

И ВООБЩЕ — ЭТО НЕУДОБНО


В чем секрет стройности француженок

Тему стройности местных дам пристально разбирали в своих книгах Дебра Оливье («О чем молчат француженки») и Мирей Гальяно («Француженки не толстеют»). Обе выяснили, что главный секрет все-таки в питании и образе жизни! Однако Дебра отмечала такую интересную вещь: во Франции не то чтобы худым быть модно, быть полным — неудобно. Во многих магазинах вы не найдете одежду размера больше L (колготок — больше 3-го размера, а нижнее белье остановится на номере 80D). Закупаясь в специализированных магазинах больших размеров, француженка будет чувствовать себя неуютно. Сиденья в метро довольно узкие. И наконец, даже парижские лифты довольно компактны. Кроме того, в стране не считается зазорным прямо сказать человеку о том, что он поправился и это не круто. Детей здесь не заставляют доедать то, что лежит на тарелке, просто потому, что «мама старалась». Насилие едой противоречит всем французским принципам. Еда — это удовольствие, а не наказание. И напоследок. Некоторые, стремясь оправдать свое безделье, считают, что секрет стройности француженок — в предательских генах. Однако доказано: не существует условно «худой» или «толстой» нации. Дело все-таки в образе жизни. Практически любая француженка может стать жертвой лишнего веса! Вопрос лишь в том, что любит она себя настолько, что не захочет этого сделать.

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