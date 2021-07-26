Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей
Лос-Анджелес — один из самых загруженных городов в мире. Если вы смотрите американское кино, то вы наверняка видели эти бесконечные кварталы частных домов с гаражами на несколько машин. Многие местные не представляют, как можно жить без автомобиля. Они есть даже у подростков, которые ездят на них в школы и колледжи. Из-за такой повальной автомобилизации улицы Лос-Анджелеса постоянно забиты пробками. И по мере того, как улицы расширяют, пробки становятся все больше и больше.
Но даже в Америке в конце концов поняли, что строить города для автомобилистов — это неправильно и опасно. Поэтому городские власти взялись за развитие общественного транспорта и начали стимулировать людей больше ходить пешком и ездить на велосипеде. Очень хороший пример — город Санта-Моника, расположенный в округе Лос-Анджелес. Автомобильные трассы тут переделывают в пешеходные улицы, а парковки — в красивые ландшафтные парки.
Третья улица. Раньше тут была широкая автомобильная дорога, но потом ее сделали пешеходной. Правда, она не полностью пешеходная, а только на участке от бульвара Уилшир до Бродвея.
Этот участок засажен деревьями, посередине улицы тут установлены красивые фонтаны и построены небольшие кафе
Конец пешеходного участка упирается в Тонгва-парк. Тонгва — это индейское племя, которое раньше обитало на территории нынешней Санта-Моники.
Знаменитый американский бомж. Как я уже неоднократно писал, бомжей тут очень много. Но выглядят они намного лучше российских.
На прилегающей к парку улице переделали тротуары. Теперь здесь есть небольшие полукруглые зоны отдыха.
Один из входов в парк. Чтобы роллеры и скейтеры не катались по бетонным лавочкам, на них стоят металлические ограничители.
Во время работ по обустройству в парк высаживали сразу большие взрослые деревья. Благодаря этому людям не пришлось ждать, когда растения вырастут и парк наконец-то примет свой запланированный вид.
Еще один бездомный спит.
Здесь очень крутой ландшафт, проектировщики постарались сымитировать природный рельеф. Примерно то же самое у нас сейчас в Зарядье делают. Кстати, Над Зарядьем и Тонгва-парком работала одна и та же инженерная компания BuroHappold. Она также участвовала в разработке знаменитого парка Хай-Лайн.
На лавочках очень удобно спать, судя по всему.
Детская площадка.
Тут тоже активно используются рельеф, на склоне установлены горки и небольшой скалодром.
Кстати, раньше на этом месте была обычная парковка. Но в 2010 году власти решили переделать ее в парк. Работы длились до 2014 года.
Архитекторы в работе над парком постарались учесть все пожелания местных жителей. Они проводили несколько общественных обсуждений проекта и расспрашивали людей, кто чем любит заниматься.
Помимо пожеланий местных жителей учитывалась история этих мест. Еще когда тут жили индейцы Тонгва, весь берег Санта-Моники был изрезан ручьями. Потом, правда, все эти ручьи пересохли, и от них остались только русла и овраги.
Отсюда и появилась идея сделать парк холмистым. Всего тут четыре зоны-холма: Садовый холм с садами и камерными беседками, Холм открытий с игровым пространством для детей, Холм обзора со смотровыми площадками с видами на город и океан и Холм сборищ – большое открытое пространство для многолюдных мероприятий.
Все зоны связаны друг с другом сетью извилистых тропинок и дорожек. За счет этого парк кажется больше, чем он есть на самом деле. Это одна из самых популярных общественных зон в Санта-Монике.
Так как парк по максимуму имитирует дикую природу, у входов сложили огромные валуны, чтобы никакой автомобиль не подъехал слишком близко.
Справа платная парковка.
Давайте внимательно посмотрим на дороги. Их планомерно сужают, и теперь автомобилистам остается все меньше места. Зато за счет этого появляется пространство для велосипедистов. Правда, велополоса здесь сделана не очень грамотно, потому что машинам приходится переезжать ее, чтобы попасть на парковку. Было бы лучше, если бы сначала шла проезжая часть, потом парковка, и только потом велополоса.
Так как дороги тут бетонные, пешеходные зебры рисую на черной подложке, чтобы они выглядели контрастнее. Обратите внимание, что везде безбарьерная среда. В плане заботы о маломобильных гражданах в Штатах все очень-очень круто.
Нерегулируемый переход приподнят и сделан другим мощением. Это автоматически заставляет водителя притормаживать и оставаться внимательным. Наземный знак для пешеходов тоже призывает быть внимательным и смотреть в обе стороны, потому что помимо машин тут еще ездят велосипедисты. А еще у него есть глазки )
Еще одна улица с очень крутой велополосой. Она отделена от проезжей части бордюром, что делает ее намного более безопасной.
Знак диагонального перехода.
В штатах у диагональных переходов очень крутая зигзагообразная разметка. Обычные диагональные зебры смотрятся не очень красиво.
Раньше тут была широкая дорога, но потом ее сузили, а освободившееся пространство отдали пешеходам. На новом тротуаре установили вот такие тумбы для отдыха, а сверху сделали подсветку с маленькими фонариками.
От автомобильной дороги теперь осталось только две полосы.
Автомобилистов вытесняют.
В Санта-Монике есть своя автобусная компания, которая называется Big Blue Bus и считается лучшей в округе Лос-Анджелес. Еще по городу ездят автобусные экспрессы Metro Rapid. У них более длинные маршруты и они совершают меньшее количество остановок, чем обычные автобусы. У Metro Rapid есть интересная особенность: они оборудованы специальными передатчиками, которые «предупреждают» впереди стоящие светофоры о своем приближении и заставляют их удерживать зеленый сигнал дольше обычного. Это одна из причин, почему эти автобусы так быстро ездят по городу.
Остановка автобуса Big Blue Bus.
Здание городской администрации. Оно расположено прямо на против Тонгва-парка.
В Сента-Монике очень много зелени.
Оушен Авеню.
Широкий песчаный пляж — одна из главных достопримечательностей Санта-Моники. Тут есть рестораны, концертные площадки, зоны для занятий спортом и вообще все необходимое, чтобы хорошо отдохнуть на берегу океана.
От трассы пляж отделяет полоса домов, гостиниц и парковок. Аренда таких домов может достигать 10 000 долларов в неделю.
На пляже запрещено любое строительство. Нет ни палаток, ни магазинов. Широченная полоса чистого песка.
Кто-то проехал по газону на машине!
Еще тут есть широченная трасса для велосипедистов.
Она тянется на много километров.
Через каждые несколько сотен метров стоят туалеты, раздевалки и души.
Все это бесплатно.
Пляж очень крутой, тут нет никаких непонятных строений, ларьков и шалманов, просто широченный открытый берег. У нас бы все это дело давно застроили.
Местный стрит-арт. Парковка рядом с пляжем стоит 10 долларов.
Ну а мне пора в аэропорт.
В здании аэропорта есть площадка для выгула собак. Тут стоит миска с водой и уложен искусственный газон.
Очень распространенная тема в США.
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