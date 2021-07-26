Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий ashkourin
    Рыбу ловят,ламинарии культивируют....Жизнь милейших св...
  • Анна Эржибова
    Когда туристов нет как же они выживают?Жизнь милейших св...
  • Maxim Yushkin
    Возможно проще (и дешевле) купить новую терку чем мелкозернистую наждачку, которая не во всяком доме есть. И продаетс...Как вернуть терке...

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Лос-Анджелес — один из самых загруженных городов в мире. Если вы смотрите американское кино, то вы наверняка видели эти бесконечные кварталы частных домов с гаражами на несколько машин. Многие местные не представляют, как можно жить без автомобиля. Они есть даже у подростков, которые ездят на них в школы и колледжи. Из-за такой повальной автомобилизации улицы Лос-Анджелеса постоянно забиты пробками. И по мере того, как улицы расширяют, пробки становятся все больше и больше.

Но даже в Америке в конце концов поняли, что строить города для автомобилистов — это неправильно и опасно. Поэтому городские власти взялись за развитие общественного транспорта и начали стимулировать людей больше ходить пешком и ездить на велосипеде. Очень хороший пример — город Санта-Моника, расположенный в округе Лос-Анджелес. Автомобильные трассы тут переделывают в пешеходные улицы, а парковки — в красивые ландшафтные парки.

Третья улица. Раньше тут была широкая автомобильная дорога, но потом ее сделали пешеходной. Правда, она не полностью пешеходная, а только на участке от бульвара Уилшир до Бродвея.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Этот участок засажен деревьями, посередине улицы тут установлены красивые фонтаны и построены небольшие кафе

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Конец пешеходного участка упирается в Тонгва-парк.
Тонгва — это индейское племя, которое раньше обитало на территории нынешней Санта-Моники.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Знаменитый американский бомж. Как я уже неоднократно писал, бомжей тут очень много. Но выглядят они намного лучше российских.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

На прилегающей к парку улице переделали тротуары. Теперь здесь есть небольшие полукруглые зоны отдыха.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Один из входов в парк. Чтобы роллеры и скейтеры не катались по бетонным лавочкам, на них стоят металлические ограничители.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Во время работ по обустройству в парк высаживали сразу большие взрослые деревья. Благодаря этому людям не пришлось ждать, когда растения вырастут и парк наконец-то примет свой запланированный вид.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Еще один бездомный спит.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Здесь очень крутой ландшафт, проектировщики постарались сымитировать природный рельеф. Примерно то же самое у нас сейчас в Зарядье делают. Кстати, Над Зарядьем и Тонгва-парком работала одна и та же инженерная компания BuroHappold. Она также участвовала в разработке знаменитого парка Хай-Лайн.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

На лавочках очень удобно спать, судя по всему.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Детская площадка.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Тут тоже активно используются рельеф, на склоне установлены горки и небольшой скалодром.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Кстати, раньше на этом месте была обычная парковка. Но в 2010 году власти решили переделать ее в парк. Работы длились до 2014 года.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Архитекторы в работе над парком постарались учесть все пожелания местных жителей. Они проводили несколько общественных обсуждений проекта и расспрашивали людей, кто чем любит заниматься.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Помимо пожеланий местных жителей учитывалась история этих мест. Еще когда тут жили индейцы Тонгва, весь берег Санта-Моники был изрезан ручьями. Потом, правда, все эти ручьи пересохли, и от них остались только русла и овраги.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Отсюда и появилась идея сделать парк холмистым. Всего тут четыре зоны-холма: Садовый холм с садами и камерными беседками, Холм открытий с игровым пространством для детей, Холм обзора со смотровыми площадками с видами на город и океан и Холм сборищ – большое открытое пространство для многолюдных мероприятий.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Все зоны связаны друг с другом сетью извилистых тропинок и дорожек. За счет этого парк кажется больше, чем он есть на самом деле. Это одна из самых популярных общественных зон в Санта-Монике.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Так как парк по максимуму имитирует дикую природу, у входов сложили огромные валуны, чтобы никакой автомобиль не подъехал слишком близко.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Справа платная парковка.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Давайте внимательно посмотрим на дороги. Их планомерно сужают, и теперь автомобилистам остается все меньше места. Зато за счет этого появляется пространство для велосипедистов. Правда, велополоса здесь сделана не очень грамотно, потому что машинам приходится переезжать ее, чтобы попасть на парковку. Было бы лучше, если бы сначала шла проезжая часть, потом парковка, и только потом велополоса.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Так как дороги тут бетонные, пешеходные зебры рисую на черной подложке, чтобы они выглядели контрастнее. Обратите внимание, что везде безбарьерная среда. В плане заботы о маломобильных гражданах в Штатах все очень-очень круто.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Нерегулируемый переход приподнят и сделан другим мощением. Это автоматически заставляет водителя притормаживать и оставаться внимательным. Наземный знак для пешеходов тоже призывает быть внимательным и смотреть в обе стороны, потому что помимо машин тут еще ездят велосипедисты. А еще у него есть глазки )

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Еще одна улица с очень крутой велополосой. Она отделена от проезжей части бордюром, что делает ее намного более безопасной.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Знак диагонального перехода.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

В штатах у диагональных переходов очень крутая зигзагообразная разметка. Обычные диагональные зебры смотрятся не очень красиво.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Раньше тут была широкая дорога, но потом ее сузили, а освободившееся пространство отдали пешеходам. На новом тротуаре установили вот такие тумбы для отдыха, а сверху сделали подсветку с маленькими фонариками.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

От автомобильной дороги теперь осталось только две полосы.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Автомобилистов вытесняют.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

В Санта-Монике есть своя автобусная компания, которая называется Big Blue Bus и считается лучшей в округе Лос-Анджелес. Еще по городу ездят автобусные экспрессы Metro Rapid. У них более длинные маршруты и они совершают меньшее количество остановок, чем обычные автобусы. У Metro Rapid есть интересная особенность: они оборудованы специальными передатчиками, которые «предупреждают» впереди стоящие светофоры о своем приближении и заставляют их удерживать зеленый сигнал дольше обычного. Это одна из причин, почему эти автобусы так быстро ездят по городу.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Остановка автобуса Big Blue Bus.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Здание городской администрации. Оно расположено прямо на против Тонгва-парка.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

В Сента-Монике очень много зелени.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Оушен Авеню.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Широкий песчаный пляж — одна из главных достопримечательностей Санта-Моники. Тут есть рестораны, концертные площадки, зоны для занятий спортом и вообще все необходимое, чтобы хорошо отдохнуть на берегу океана.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

От трассы пляж отделяет полоса домов, гостиниц и парковок. Аренда таких домов может достигать 10 000 долларов в неделю.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

На пляже запрещено любое строительство. Нет ни палаток, ни магазинов. Широченная полоса чистого песка.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Кто-то проехал по газону на машине!

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Еще тут есть широченная трасса для велосипедистов.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Она тянется на много километров.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Через каждые несколько сотен метров стоят туалеты, раздевалки и души.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Все это бесплатно.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Пляж очень крутой, тут нет никаких непонятных строений, ларьков и шалманов, просто широченный открытый берег. У нас бы все это дело давно застроили.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Местный стрит-арт. Парковка рядом с пляжем стоит 10 долларов.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Ну а мне пора в аэропорт.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

В здании аэропорта есть площадка для выгула собак. Тут стоит миска с водой и уложен искусственный газон.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

Очень распространенная тема в США.

Санта-Моника превращается из города для автомобилей в город для людей

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх
,,