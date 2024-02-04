Как визуально увеличить высоту при низких потолках

К сожалению, не у всех в квартире высокие потолки, а так хочется, чтобы и без того «задавленное» пространство выглядело значительно выше, чем есть на самом деле. Поэтому мы собрали самые эффективные советы, которые помогут не только решить эту проблему, а и не допустить её.







1. Слишком контрастная отделка

2. Слишком массивные люстры

3. Слишком много горизонтальных линий

4. Слишком короткие шторы

5. Многоуровневые конструкции

6. Недостаточно освещения

7. Расставляем акценты

8. Низкие дверные проёмы

Слишком разительный контраст.При оформлении небольшой квартиры с низкими потолками разительный контраст между отделками может визуально уменьшить и без того маленькое помещение, сделав его приземистым и давящим со всех сторон. Ведь главная проблема заключается не в самих цветах и оттенках, а в том, что они неправильно подобраны и скомпонованы между собой. Например, главной ошибкой являются слишком светлые стены и тёмный пол; белый потолок и яркие стены в сочетании с тёмным полом. Всё это режет глаза, выбиваясь из общей картины, тем самым делая комнату раздробленной на части.Лучше всего придерживаться нейтральной цветовой палитры.Исправить ситуацию можно несколькими способами. Например, максимально использовать вертикальное пространство, разбавляя его цветами и текстурами, которые делают комнату более просторной (светлые тона и отражающие полы).Также можно использовать обои и отделочные материалы с вертикальными полосами разной ширины, тем самым вытягивая комнату вверх. Не стоит забывать и про мебель, которая также играет важную роль в интерьере небольшой квартиры с низкими потолками. Выбирайте такую, которая визуально сделает помещение выше и просторнее. Не гонитесь за массивными стенками тёмных цветов, лучше всего подойдут шкафы нейтральных цветов и оттенков в минималистичном стиле.Лучше всего воздержаться от массивных и тяжёлых люстр.Использование массивной или многоярусной люстры в интерьере с низкими потолками — не самая лучшая идея, поскольку такие осветительные приборы лишь сильнее усугубляют ситуацию, делая помещение гораздо теснее и мрачнее, чем оно есть на самом деле. Но если вы желаете создать драматический эффект, то можете рискнуть и прибегнуть к такому варианту.Выбирайте современные люстры в минималистичном стиле.Размер и высоту люстры необходимо учитывать в зависимости от высоты потолка, чтобы достичь желаемого эффекта. В данном случае – сделать стены выше, а комнату просторнее. Итак, выберите люстру подходящего размера и дизайна (лучше всего подойдут небольшие лаконичные люстры любой геометрической формы, которые крепятся максимально близко к потолку). Также стоит продумать и расположение люстры, её направление и осветительную мощность.Комбинируем вертикальные линии с горизонтальными.Горизонтальные линии в интерьере (и речь не только про обои) могут придать ощущение визуальной ширины и открытости небольшим помещениям, да вот только в случае с низкими потолками могут ещё сильнее «занизить» их. Поэтому в данном случае важно чередовать как вертикальные, так и горизонтальные линии между собой. Например, стены стоит вытянуть вверх как можно больше, чтобы потолки казались выше, для этого подойдут обои в чередующуюся вертикальную полоску от узкой к более широкой.Разбавляем интерьер вертикальными линиями, вытягивая помещение вверх.Разбавить всё это можно горизонтальными линиями, а именно правильно подобранным плинтусом. Также стоит уделить внимание и мебели: вертикальные шкафы в минималистичном стиле и стоящие по горизонтальным линиям диван и стол. Таким образом вы не только сможете сделать комнату визуально выше и шире, а и соблюсти все пропорции для достижения полной гармонии.Короткие шторы заменяем на длинные, как показано на фотографии справа.До сих пор считаете шторы второстепенным предметом в интерьере? Очень зря, ведь это чистейшей воды заблуждение. Почему, спросите вы? Да потому что занавески и шторы – ключевые фигуры в помещении (особенно с низенькими потолками). С их помощью можно откорректировать пространство, сделав его выше и просторнее. Как? Очень просто. Достаточно выбрать лёгкие, струящие шторы длинной в самый пол. Так вы вытяните пространство вверх. А вот короткие тяжёлые занавески, жалюзи и римские шторы ещё сильнее подчеркнут и без того низкий потолок.Не стоит перегружать помещение многоярусными конструкциями.Включение многоуровневых конструкций в помещение с низкими потолками может сыграть злую шутку и привести к обратному эффекту. Вместо того чтобы расширить и вытянуть пространство, многоярусные системы, наоборот, могут сжать комнату до состояния коморки. Лучше всего отдать предпочтение однотонному потолку (в том числе и натяжному) и такому же простому гладкому полу без вычурных текстур и орнаментов. Что же касается мебели, то по возможности стоит выбирать ту, которая не будет загромождать комнату. Высота шкафов (желательно должна быть вровень, а не вразнобой), форма дивана, стола и тумбы должна учитываться исходя из общего метража квадратных метров и расставляться так, чтобы комната не выглядела шахматной доской.Позаботьтесь об освещении, в том числе и о естественном.Не секрет, что освещение играет решающую роль в любой обстановке. Поэтому стоит придерживаться простых правил, чтобы визуально сделать комнату выше и шире. А именно, уделите особое внимание окнам. Не завешивайте их сильно тяжёлыми шторами, не загромождайте подоконники высокими вазонами с цветами и не захламляйте их различными безделушками, в том числе и книгами. Чем больше естественного света будет проникать в помещение, тем ярче и светлее оно будет казаться. Дополнительно освещение также играет важную роль. Поэтому к выбору стоит подойти максимально ответственно и сразу же вспомнить о пункте два, где речь идёт о люстрах.Разбавьте интерьер акцентными деталями и элементами.Любое даже самое модно обставленное помещение будет выглядеть максимально «пустым» и «задавленным» без акцентов. Но важно помнить о том, что при низких потолках стоит с умом подбирать элементы декора, не перегружая помещение, а придавая ему яркие нотки, которые с первых же секунд будут притягивать взгляд. Это может быть как комнатный цветок, так и картина, ваза, какая-то книга, кресло, стул и даже журнальный столик оригинальной формы.По возможности увеличьте дверные проёмы.Чтобы визуально вытянуть комнату вверх, стоит позаботиться о дверных проёмах. Стандартные всегда можно вывести на «новый уровень» и сделать их в самый потолок. Так помещение будет выглядеть гораздо выше. Но если нет такой возможности, то можно воспользоваться фальшфрамугой, достигнув того самого эффекта.