5 лучших способов поддержать друга или партнера, когда он не в духе



Когда близкий человек не в духе, лучшая поддержка часто заключается не в том, чтобы исправить его настроение, а в том, чтобы быть рядом без давления. Важно всеми способами избегать так называемой «абьюзивной помощи», когда вы просто хотите, чтобы близкому стало лучше из эгоистических соображений. Настоящая помощь – не об этом. Когда близкий человек не в духе, лучшая поддержка часто заключается не в том, чтобы исправить его настроение, а в том, чтобы быть рядом без давления. Важно всеми способами избегать так называемой «абьюзивной помощи», когда вы просто хотите, чтобы близкому стало лучше из эгоистических соображений. Настоящая помощь – не об этом.Материал собрал пять советов от психологов, как достойно поддержать близкого в стрессе.

1. Просто будьте рядом



Просто будьте рядом. / Фото: Просто будьте рядом. / Фото:

Слова необязательны. Часто люди в плохом настроении не хотят советов или расспросов. Просто сядьте рядом, положите руку на плечо или обнимите (если человек тактильный). Иногда тишина и физическое присутствие говорят громче слов: «Я здесь, ты не один». Кроме того, некоторые люди хотят побыть одни: это не отвержение вас. В этом случае скажите: «Если захочешь побыть в тишине или вместе молчать – я рядом. Напиши/позови, когда будешь готов». После чего действительно оставьте человека в покое.

2. Мягкий вопрос



Задайте вопрос очень мягко. / Фото: quasa.io Задайте вопрос очень мягко. / Фото: quasa.io

Вместо допросообразного «Что случилось?» попробуйте сказать «Я вижу, что тебе тяжело. Хочешь поговорить об этом или лучше отвлечься?» Это дает человеку контроль над ситуацией и выбор – выговориться или просто отвлечься. Если человек выбрал выговориться, случайте, пока он не перестанет говорить, не перебивая. Если же выберет отвлечься, то пусть это будет что угодно: кто-то захочет посмотреть фильм, кто-то – вместе готовить.

3. Не пытайтесь чинить чувства



Чувства починить нельзя. / Фото: quasa.io Чувства починить нельзя. / Фото: quasa.io

Это самое худшее, что можно сделать для человека.

4. Предложите конкретную легкую помощь



Предложите конкретную легкую помощь. / Фото: style.rbc.ru Предложите конкретную легкую помощь. / Фото: style.rbc.ru

В стрессе людям сложно формулировать просьбы. Поэтому унывающего человека лучше подтолкнуть, это настоящая помощь в данном случае. Вариантов масса: «Давай я закажу нам пиццу?», «Может, прогуляемся минут пятнадцать?», «Хочешь, включу твой любимый сериал, пока ты будешь молчать?» Мелкие действия – такие, как подать чай, укрыть пледом – часто помогают больше, чем долгие разговоры.

5. Используй проверенный «ритуал поднятия настроения»



Печеньки в помощь. / Фото: owinous.art Печеньки в помощь. / Фото: owinous.art

С близким человеком в любом случае имеется «семейный паремиофонд» – целая череда совместных шуток, мемов, занятий, которые гарантированно отвлекали ранее и т.п. В данном случае «ритуал поднятия настроения» представляет собой аккуратное предложите чего-то из этого. И обязательно изберите легкий тон. Пример: «Помнишь тот смешной видос про котов? Давай посмотрим, он меня тогда отлично вытащил из плохого дня», «Слушай, может, испечем печенье? Это же наш постоянный вин для таких факапов, не так ли?»