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Безопасное средство от колорадского жука

Каждый сезон приходится по 3 раза, а то и чаще обрабатывать картофель ядами для борьбы с колорадским жуком. Естественно полезней от этого она не становиться. Чтобы не пользоваться ядами, нужно проводить опрыскивание картофеля природным безопасным средством, которое жуки не выносят.



Что потребуется:

березовый деготь;

теплая вода;

пластиковая бутылка 2 л.





Процесс приготовления и обработки картофеля

Для приготовления средства нужно разогреть воду. Она должна быть горячей, но терпимой для руки. Вода заливается в бутылку 2 л и сверху добавляется 2 чайные ложки дегтя.



Бутылка закрывается крышкой с отверстиями. Они просверливаются сверлом 0,5 мм. Делается 5 отверстий в ряд. Заливать раствор в пульверизатор нельзя, так как деготь при высыхании его забьет.



Картофель опрыскивается из бутылки сразу после появления всходов. Не нужно заливать каждый куст, достаточно просто разбрызгать раствор по плантации, чтобы он в своем большинстве попал на листья.



Жуки ненавидят деготь, поэтому не сядут на такой картофель для откладывания яиц, пока не выветриться этот запах. Повторяя обработку с момента появления всходов каждые 10 дней или чаще, если прошел сильный дождь, можно его отпугивать все лето. Если же промедлить, и жук успеет отложить яйца, то появившиеся личинки останутся. Ввиду своей медлительности они не смогут убраться с кустов. Деготь для них неприятный, но не смертельный, поэтому для борьбы с личинками все-таки придется прибегнуть к ядам.
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