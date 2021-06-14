Секреты мульчирования опилками

Как сделать, чтобы грунт оставался влажным в жару продолжительное время?

Как защитить растения зимой от вымерзания? Как сдержать рост сорной травы на грядках? Такие вопросы часто задают неопытные огородники.

Мульчирование опилками грунта — один из агротехнических приёмов, решающий эти проблемы.



Преимущества и недостатки мульчирования опилками

Несмотря на впечатляющий список плюсов, мульчирование имеет свои недостатки:

Какой опил можно применять

Для мульчирования используют материал разного размера.

Сроки проведения работ

Технология

Подготовка материала

Готовим грядки и посадки к зиме

Ошибки огородника

Мульчировать почву опилками, то есть покрывать ими поверхность земли, надо со знанием дела. Не всегда эта процедура приносит пользу. Преимущества:дешевизна;хорошо удерживают влагу в почве;способствуют большей воздухопроницаемости грунта;защищают корни от перепадов температуры;при их разложении образуются органические вещества, питающие землю жизненно важными элементами;удерживают тепло в почве, в суровые зимы не дают ей промерзнуть;пропускают воздух;предотвращают распространение сорных трав;препятствуют соприкосновению ягод с почвой, а значит уменьшают их порчу;мульча — это дом для полезной микрофлоры; мульчирование сосновыми опилками предотвращает развитие грибковых заболеваний и отпугивает некоторых вредителей;хвойные опилки, особенно сосновые, отгоняют некоторых вредителей и возбудителей заболеваний.свежие опилки влияют на кислотность почвы, повышая её;опилки крупного размера долго перегнивают, а для процесса разложения им необходим азот, который они забирают из почвы;также срок разложения зависит от видов деревьев — опилки из мягких лиственных пород перепревают за 10–15 месяцев, из сосновыхи других представителей хвойных — 2–3 года;хвойные опилки препятствуют развитию не только патогенной микрофлоры, но и полезной.Культуры на внесение мульчи из опилок реагируют по-разному.растения любят измельченную древесину лиственных пород деревьев, кроме дуба, тополя и грецкого ореха. Дубовыми, а также отходами от тополя и грецкого ореха, лучше не пользоваться. Они выделяют вещества, которые подавляют рост многих культур;опил из хвойных деревьев подкисляет почву, поэтому его вносят под растения, которые предпочитают кислую среду, — картофель, зелень, морковь, томаты и представители тыквенного семейства;отходы от ДСП использовать запрещено, так как в их составе содержатся опасные вещества.Очень мелкую фракцию не применяют. Она слёживается в комочки и образует на поверхности твёрдую корку.Крупные опилки образуют рыхлый и глубокий слой, который сложно уплотнить.Крупной стружкой утепляют растения на зиму.Опилками в чистом виде посыпают дорожки на участках и цветниках, проходы между грядками. Не следует укрывать землю свежим опилом осенью. Этот древесный материал имеет низкую теплопроводность. Если вы накрыли им холодную землю, то она долго не оттает весной и будет плохо прогреваться. Для мульчи лучше использовать перепревший или полуперепревший материал, который окрашен в светло- или тёмно-коричневый цвет.Для получения здорового урожая картофеля после его окучивания посыпают бороздки опилками. Они помогут удержать влагу и не дадут прорасти сорнякам. Мульчирование кустов малины помогает перезимовать её корневой системе без негативных последствий. Кустики томатов, огурцов, земляники и многих цветов— гортензий, роз, люпинов, также хорошо реагируют на эту процедуру.Мульчирование обязательно комбинируют с внесением азотного удобрения.Для огурцов практикуют мульчирование древесной щепой мелкой фракции. Каждый куст посыпают по кругу, это защищает растение от сосущих вредителей. Хвойные опилки используют в качестве биотоплива. Их насыпают в основание огуречной грядки, хорошо поливают навозной жижей и наращивают её в высоту землёй.Древесные отходы под действием навоза будут преть и выделять тепло весь сезон. Крупные древесные стружки закладывают в посадочные лунки для винограда и цветочных лиан. Они действуют как теплоизолятор, защищая корни растений от глубинного холода. Хвойными опилками лучше воспользоваться для мульчирования моркови, они отгонят морковную муху. Для утепления мульчей чаще всего используют «сухой» метод, который подходит большинству культур — клематисам, винограду, кустам роз.Преимущество этого метода заключается в том, что растения зимуют в сухом тёплом месте, куда не проникает лишняя влага. Их засыпают опилками, сверху накрывают полиэтиленом и закидывают землёй. Мероприятия проводят поздней осенью.Озимый чеснок нуждается в мульчировании не для защиты от вымерзания, а для сохранения почвенной влаги и предотвращения растрескивания земли. Поэтому для чеснока подходит “мокрый” способ укрытия: мульчей из стружек посыпают почву возле растений, не прикапывая землёй и не накрывая грядки полиэтиленом. Мульчирование сосновыми опилками защищает чеснок от болезней и вредителей.Не стоит присыпать такой мульчей растения, которые любят щелочную среду, — капусту, свёклу. Это неблагоприятно скажется на их росте.Чтобы опилки начали «работать», они должны подгнить. Для этого нужна высокая температура, именно поэтому оптимальными сроками их использования являются весна, лето — тёплое время года. В этот же период необходимо защитить корни растений от палящего солнца и предотвратить быстрое испарение влаги. Мульчей из дерева можно обработать плантации клубники, кусты малины, приствольные круги у плодовых. Зимнее мульчирование проводят смесью, состоящей:из опилок;растительных остатков;перепревшего навоза.Прежде чем обрабатывать почву мульчей, нужно выяснить её кислотность и при необходимости скорректировать этот параметр внесением дополнительных компонентов.Сами по себе опилки не являются удобрением. Они, наоборот, как губка, высасывают из почвы элементы, обедняя её. Поэтому необходимо из них сделать мульчу. Её легко приготовить своими руками. Подготовка начинается с приобретения древесного материала. Он должен быть качественным, без патогенных микроорганизмов и вредителей.На полиэтиленовую плёнку высыпают несколько вёдер опилок и сверху — кальциевую селитру (70–80 г на 1 ведро материала). Затем поливают водой, накрывают плёнкой и оставляют на неделю.Чаще используют мочевину для насыщения материала азотом. Складывают его кучей, каждый слой поливают раствором мочевины (200 г на 10 л воды), затем накрывают плёнкой. Каждые 14 дней опилки перелопачивают, чтобы они насытились кислородом. Используют их, когда почернеют.Технология подготовки заключается в том, чтобы на материале поселилось достаточное количество микроорганизмов, которые начнут перерабатывать дерево в органику. Для этого необходимо поддерживать высокую влажность, а температуру — выше +15°C. Чтобы подготовить мульчу, требуется время, поэтому лучше заняться ею весной или осенью, делая компостные ямы. В них слоями укладывают опилки, навоз и растительные отходы — ботву, скошенную траву, листья. Если же времени нет, то компост готовят из свежих опилок. На 1 ведро опилок берут:суперфосфат в гранулах — 30 г;аммиачную селитру — 40 г;хлористый кальций — 10 г;гашеную известь — 120 г.Смесь настаивают 2 недели.Добавление доломитовой муки или золы в перепревшие опилки нейтрализует компоненты, которые меняют показатели кислотности грунта.Особенности весеннего и летнего мульчирования в открытом грунте и теплицеВесной мульчируют посевы однолетних культур сразу же после их посадки. Для этой цели используют только опилки лиственных деревьев, дубовые применять нельзя. Корнеплоды — морковь, репа, чеснок — присыпают мульчей после прореживания, когда ботва растения достигла в высоту 5–7 см. Слой мульчи делают толщиной 3–4 см.К многолетникам её подсыпают после прогрева почвы, предварительно убрав старый мульчирующий слой или перекопав его с грунтом. Летом их не мульчируют, так как они не успевают подготовиться к зиме. Малину, смородину, яблони, кусты клубники мульчируют весной до цветения. Вносить опилки следует до второй декады июня, тогда к середине лета от слоя не останется и следа.В теплицу лучше мульчу вносить весной, смешав с другими питательными компонентами — навозом, мочевиной. Растения мульчируют, когда они начинают активно развиваться. Это позволяет снизить норму полива и защищает корни от перегрева. Использование хвойных опилок в теплице для выращивания помидоров и огурцов помогает снизить развитие заболеваний и численность вредных насекомых. Слой мульчи должен быть 5–7 см.На огороде делают высокие грядки, на которых хорошо растут овощные и цветочные культуры.Снимают верхний плодородный слой и откладывают его в сторону.На полученное основание выкладывают слой скошенной травы, ботвы, соломы.На него укладывают опилки, хорошо смоченные раствором мочевины.Снова растительные остатки, которые засыпают отложенной землёй.Чтобы грядка не осыпалась по периметру, делают бортики из скошенной травы. Растения на такой грядке нуждаются в большем количестве воды.Начинающие дачники иногда жалуются, что мульчирование не приносит результат, который они ожидали. Это происходит из-за нарушения технологии процесса. Рассмотрим основные промахи:использование опилок без предварительной обработки почвы азотным удобрением — одна из фатальных ошибок;нельзя использовать свежие опилки — это влечёт за собой повышение кислотности почвы;неправильно подобранный размер древесных отходов для растений— крупную стружку, используют только в саду для мульчирования приствольных кругов деревьев и кустарников или как утепление на зиму;внесение опилок на непрогретую почву.Мульча из опилок— это хороший материал и удобрение, которое подходит для многих типов почв. Результат мульчирования будет заметен через 3–4 года, так как образование плодородного слоя — процесс очень медленный. А вот качество урожая клубники или малины можно оценить в этот же сезон. Но обязательно учитывают особенности применения мульчи, чтобы не навредить культурам.