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С нами не соскучишься!

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Правила жизни Шерон Стоун

Правила жизни Шерон Стоун

ДА, Я СТАРЕЮ. Но я наслаждаюсь этим процессом.

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЖИЗНИ ТВОЕ ЛИЦО — ЭТО ТО, С ЧЕМ ТЫ РОДИЛСЯ. Во второй половине — то, чего ты заслуживаешь.

ЗАБАВНО, НО Я НЕ ПОНИМАЛА, ЧТО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА, до тех пор пока не посмотрела «Основной инстинкт».

Я БЫЛА В ВУДИАЛЛЕНОВСКИХ «ВОСПОМИНАНИЯХ О ЗВЕЗДНОЙ ПЫЛИ» (фильм 1980 года, где Стоун впервые появилась на экране.
— Esquire). Это была незначительная роль, и я даже не открыла рта, но этот фильм дал мне ощущение, что я, наконец, в кино и что я двигаюсь туда, где всегда хотела быть.

ТЫ МОЖЕШЬ ПРОКЛИНАТЬ СЕБЯ ЗА ТО, чем занималась первую половину жизни, но это не значит, что во второй половине ты должна просто играть в гольф и ничего не делать.

Я НЕ ХОЧУ МАСКИРОВАТЬ СВОЙ ВОЗРАСТ. Я просто хочу быть женщиной, которая в свои годы выглядит настолько хорошо, насколько это возможно.

КОГДА МНЕ БЫЛО СОРОК С ЧЕМ-ТО, я заперлась в ванной с бутылкой вина и сказала себе: «Я никуда не выйду до тех пор, пока не приму себя такой, какая я есть».

Я НЕУТОМИМА. Мать говорит, что я могу продать лед эскимосу.

МНЕ НЕ ПОВЕЗЛО С САМЫМИ ВАЖНЫМИ ВЕЩАМИ В ЖИЗНИ. Мне не повезло со здоровьем, и мне не повезло с браком, но я взяла себя в руки и просто решила жить дальше.

МНЕ НРАВИТСЯ СПОКОЙНО СТАНОВИТЬСЯ СТАРШЕ — это моя цель. В 2001 году у меня было сильнейшее кровоизлияние в мозг, так что альтернатива спокойному старению мне хорошо известна. Кровь поступала в мозг девять дней. Процент выживших после того, что перенесла я, очень невелик, но я как-то справилась. Потом я потратила два года на то, чтобы научиться заново ходить, говорить и читать.
После этого любые разговоры о морщинах мне кажутся смешными.

КАК СКАЗАЛ УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, если тебе предстоит пройти через ад, иди как можно быстрее.

НА ЗЕМЛЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПОЛНОГО МИРА и спокойствия. Но они могут существовать в твоей голове.

кажется, я помешана на ароматерапии.

В США ЖИВЕТ 400 ТЫСЯЧ КРАШЕНЫХ БЛОНДИНОК С ОДИНАКОВЫМИ НОСАМИ, одинаковыми гигантскими губами, перекроенными щеками и белоснежными зубами. Неужели кто-то находит их привлекательными?

АВА ГАРДНЕР БЫЛА САМОЙ КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ В МИРЕ. Почему? Она никогда ничего с собой не делала. Она выглядела как женщина и никогда не пыталась выглядеть как девочка.

СЕГОДНЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ ВСЕГО ТРОЕ МУЖЧИН. Это мои усыновленные дети: Роэн, Лэрд и Куинн.

КОГДА ТЫ СМОТРИШЬ НА ТО, КАК ВЗРОСЛЕЮТ ТВОИ ДЕТИ, ты узнаешь больше о жизни и о себе.

ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ, у вас в доме всегда должны быть презервативы, причем в таком количестве, чтобы дети могли брать их, не беспокоясь, что кто-то заметит.

КАЖЕТСЯ, ЛЮДИ НЕ УВЕРЕНЫ В МОЕЙ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОСТИ. А все потому, что среди моих подруг слишком много лесбиянок.

НИКОГДА НЕ ИГРАЙ В КАРТЫ С ЧУВАКОМ, которого зовут Док, никогда не ешь в заведении под названием «У мамы» и никогда не занимайся сексом с тем, у кого больше проблем, чем у тебя.

ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ ИМИТИРОВАТЬ ОРГАЗМ, но мужчины способны целиком имитировать отношения.

Я ОБОЖАЮ ПЕЧЬ, но почти никогда не ем свое печенье. Мне просто нравится вид сырого теста.

К 58 ГОДАМ Я ПОНЯЛА, что красота идет изнутри. Для того чтобы быть красивой, надо делать то, что ты хочешь делать, и делать это каждый день. Я вот люблю танцевать и танцую до изнеможения.

С МОНАХИНЕЙ МЕНЯ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ.

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