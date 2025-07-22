Правила жизни Шерон Стоун
ДА, Я СТАРЕЮ. Но я наслаждаюсь этим процессом.
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЖИЗНИ ТВОЕ ЛИЦО — ЭТО ТО, С ЧЕМ ТЫ РОДИЛСЯ. Во второй половине — то, чего ты заслуживаешь.
ЗАБАВНО, НО Я НЕ ПОНИМАЛА, ЧТО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА, до тех пор пока не посмотрела «Основной инстинкт».
Я БЫЛА В ВУДИАЛЛЕНОВСКИХ «ВОСПОМИНАНИЯХ О ЗВЕЗДНОЙ ПЫЛИ» (фильм 1980 года, где Стоун впервые появилась на экране.
ТЫ МОЖЕШЬ ПРОКЛИНАТЬ СЕБЯ ЗА ТО, чем занималась первую половину жизни, но это не значит, что во второй половине ты должна просто играть в гольф и ничего не делать.
Я НЕ ХОЧУ МАСКИРОВАТЬ СВОЙ ВОЗРАСТ. Я просто хочу быть женщиной, которая в свои годы выглядит настолько хорошо, насколько это возможно.
КОГДА МНЕ БЫЛО СОРОК С ЧЕМ-ТО, я заперлась в ванной с бутылкой вина и сказала себе: «Я никуда не выйду до тех пор, пока не приму себя такой, какая я есть».
Я НЕУТОМИМА. Мать говорит, что я могу продать лед эскимосу.
МНЕ НЕ ПОВЕЗЛО С САМЫМИ ВАЖНЫМИ ВЕЩАМИ В ЖИЗНИ. Мне не повезло со здоровьем, и мне не повезло с браком, но я взяла себя в руки и просто решила жить дальше.
МНЕ НРАВИТСЯ СПОКОЙНО СТАНОВИТЬСЯ СТАРШЕ — это моя цель. В 2001 году у меня было сильнейшее кровоизлияние в мозг, так что альтернатива спокойному старению мне хорошо известна. Кровь поступала в мозг девять дней. Процент выживших после того, что перенесла я, очень невелик, но я как-то справилась. Потом я потратила два года на то, чтобы научиться заново ходить, говорить и читать.разговоры о морщинах мне кажутся смешными.
КАК СКАЗАЛ УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ, если тебе предстоит пройти через ад, иди как можно быстрее.
НА ЗЕМЛЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПОЛНОГО МИРА и спокойствия. Но они могут существовать в твоей голове.
кажется, я помешана на ароматерапии.
В США ЖИВЕТ 400 ТЫСЯЧ КРАШЕНЫХ БЛОНДИНОК С ОДИНАКОВЫМИ НОСАМИ, одинаковыми гигантскими губами, перекроенными щеками и белоснежными зубами. Неужели кто-то находит их привлекательными?
АВА ГАРДНЕР БЫЛА САМОЙ КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ В МИРЕ. Почему? Она никогда ничего с собой не делала. Она выглядела как женщина и никогда не пыталась выглядеть как девочка.
СЕГОДНЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ ВСЕГО ТРОЕ МУЖЧИН. Это мои усыновленные дети: Роэн, Лэрд и Куинн.
КОГДА ТЫ СМОТРИШЬ НА ТО, КАК ВЗРОСЛЕЮТ ТВОИ ДЕТИ, ты узнаешь больше о жизни и о себе.
ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ, у вас в доме всегда должны быть презервативы, причем в таком количестве, чтобы дети могли брать их, не беспокоясь, что кто-то заметит.
КАЖЕТСЯ, ЛЮДИ НЕ УВЕРЕНЫ В МОЕЙ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОСТИ. А все потому, что среди моих подруг слишком много лесбиянок.
НИКОГДА НЕ ИГРАЙ В КАРТЫ С ЧУВАКОМ, которого зовут Док, никогда не ешь в заведении под названием «У мамы» и никогда не занимайся сексом с тем, у кого больше проблем, чем у тебя.
ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ ИМИТИРОВАТЬ ОРГАЗМ, но мужчины способны целиком имитировать отношения.
Я ОБОЖАЮ ПЕЧЬ, но почти никогда не ем свое печенье. Мне просто нравится вид сырого теста.
К 58 ГОДАМ Я ПОНЯЛА, что красота идет изнутри. Для того чтобы быть красивой, надо делать то, что ты хочешь делать, и делать это каждый день. Я вот люблю танцевать и танцую до изнеможения.
С МОНАХИНЕЙ МЕНЯ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ.
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