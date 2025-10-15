Лучшие способы убрать следы от утюга с одежды

Чтобы одежда выглядела опрятно, нельзя пренебрегать глажкой. Но во время её вас могут подстерегать неожиданные трудности. Например, след от утюга на ткани. Как аккуратно его убрать?



Самый надёжный способ выведения следов от утюга на одежде — сдать её в химчистку. Но есть и проверенные домашние методы.

Как удалить следы от утюга народными способами

Как убрать след от утюга на чёрном

Как убрать след от утюга на брюках