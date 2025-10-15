Лучшие способы убрать следы от утюга с одежды

Чтобы одежда выглядела опрятно, нельзя пренебрегать глажкой. Но во время её вас могут подстерегать неожиданные трудности. Например, след от утюга на ткани. Как аккуратно его убрать?
Самый надёжный способ выведения следов от утюга на одежде — сдать её в химчистку. Но есть и проверенные домашние методы.
Как удалить следы от утюга народными способами
1. Чтобы убрать след от утюга на одежде, вы можете использовать лимонный сок. Нанесите его на подпалину, а сверху посыпьте сахарной пудрой. Оставьте ткань до высыхания, а затем постирайте в прохладной воде. 2. Второй способ вывести след от утюга на ткани — протереть его столовым уксусом, а затем прогладить через марлю горячим утюгом. 3. Не менее действенный метод — смочить пятно холодной водой, посыпать солью и просушить. Затем прополоскать одежду в холодной воде.
Как убрать след от утюга на чёрном
Нередко на тёмной ткани появляются блестящий след от утюга. Это может означать, что была выбрана слишком высокая температура. Чтобы предотвратить образование белых следов от утюга, гладьте чёрную одежду через марлю с изнанки. Если блестящие участки уже появились, мы предлагаем следующие способы. 1. Убрать белые следы от утюга на чёрном можно при помощи раствора хозяйственного мыла. Смочите в нём салфетку и прогладьте через неё одежду. 2. Также удалить блестящий след от утюга на чёрной одежде поможет пищевая сода.
Как убрать след от утюга на брюках
Брючная ткань особенно подвержена образованию белых следов. Её очень легко подпалить утюгом. К счастью, есть действенный способ удалить след от утюга на брюках. Мы предлагаем обработать материал перекисью водорода. Предварительно проверьте реакцию ткани на изнаночной стороне. Если участок материала изменил цвет, откажитесь от этого способа и используйте один из перечисленных ранее. Если ткань осталась прежней, нанесите на блестящий след от утюга перекись, оставьте высохнуть, а затем прополощите вещь в холодной воде.
