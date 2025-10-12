Финский костер нодья, который может гореть целую ночь

Добыча и поддержание огня в свое время стало одним из величайших достижений человечества. Обжигающее пламя является не меньшим источником жизни, чем вода. Огонь согревает, огонь освещает, на огне можно приготовить горячую еду и питье. Иногда нужно, чтобы огонь горел как можно дольше. Увы, большинство костров прогорает слишком быстро, расходуя при этом немалое количество топлива.
Охотники используют этот костер по сей день. |Фото: discoveringfinland.com.
Название костра «Нодья» происходит из финно-угорских языков. В современном финском языке есть созвучное слово «nuotio», которое всего-навсего означает «костер». При этом финское «nuotio» и карельское «nuodivo» используется в первую очередь в значениях «сторожевой огонь» или «костер на стоянке». Как и любой другой костер, нодья используется в качестве источника света и тепла. Главное достоинство такого костра заключается в том, что горит он очень долго. Приготовленный из пары бревен гореть он может от 15 до 20 часов.http://navote.ru/?p=33902
Устроена нодья следующим образом. |Фото: wikipedia.org.
Единственный недостаток нодьи заключается в том, что для нее нужны два длинных бревна, которые может быть очень непросто заготовить в одиночку. Во всем остальном у костра одни только плюсы: горит долго, светит хорошо, а самое главное дает очень много тепла. Что позволяет ночевать в лесу рядом с нодьей даже в холодную осеннюю и зимнюю поры. Именно по этой причине русские, финские, прибалтийские и карельские охотники пользовались данным способом организации костра с незапамятных времен.
Горит нодья долго, греет хорошо. |Фото: nenuda.ru.
Хотя создание костра данного типа сопряжено с рядом сложностей в вопросах поиска и подбора топлива, в целом технология создания нодьи не выглядит сложно. Для создания костра понадобится топор, пара бревен диаметром около 30 см и длиной около 3 метров, а также несколько толстых и крепких веток. Сначала на землю укладывается первое бревно. С его верхней части при помощи топора срезается полоса коры и древесного волокна. Затем в 4-6 местах по обе стороны бревна в землю вбиваются добрые, крепкие палки (клинья), которые не позволят бревнам кататься или падать. Следом, на первое бревно перпендикулярно стволу укладывается несколько коротких крепких палочек. На них сверху кладется второе бревно. На нем также можно предварительно снять полосу коры.
Подходит для ночевки. ¦Фото: icaev.ru.
Между уложенными друг на друга бревнами осуществляется в нескольких местах розжиг. Забитые в землю палки-ограничители не позволят конструкции развалиться. Гореть бревна будут изнутри, давая при этом множество тепла, которого хватит для обогрева места ночлега даже в сильный мороз.
