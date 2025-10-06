Почему древнеримские жены ежегодно сбегали от своих мужей на 3 дня

Октавиан Август в восемнадцатом году до нашей эры задался вопросом, почему в римском государстве дела идут не настолько хорошо, как этого бы хотелось. Нужно отметить, что император был не только могущественным, но и образованным. Он прекрасно знал, что интеллектуалы того времени поддерживали теорию, активно распространяемую Гаем Саллюстием Криспом, историком.
1. Брачные реформы и причины, их спровоцировавшие
Как решить болезненный вопрос, О. Августу помогли понять Квинт Гораций Флакк и Тит Ливий, ученые / Фото: pulse.mail.ru
Если проблема была обозначена, то каким образом ее лечить, было непонятно. Крисп и не только были уверены, что виной всем бедам стали жадность, честолюбие и эгоизм. А эгоизм напрямую, по их мнению, появился в связи с модным течением чайлд-фри, которое вдруг стало популярным в кругах римской знати. И девушки, и парни из патрицианских семей абсолютно не хотели иметь семью и детей. Им нравилось жить в собственное удовольствие.
Как решить болезненный вопрос, О. Августу помогли понять Квинт Гораций Флакк и Тит Ливий, ученые. Поискав в архивах, они обнаружили речь столетней давности, произнесенная Квинтом Цецилием Метеллом Македонским, цензором. В его понимании брак являлся неотвратимым злом, но государство на нем и держится. Октавиан зачитал данную речь на заседании сената и предложил проголосовать за ряд законов, которые ограничивают права холостых людей, которые предоставляли многодетным семьям привилегии.
Октавиан зачитал свою речь на заседании сената и предложил проголосовать за ряд законов, которые ограничивают права холостых людей, которые предоставляли многодетным семьям привилегии / Фото: YouTube
Конечно, идея энтузиазма у сенаторов не вызвала. Их дети делали карьеру в политике и абсолютно не торопились связывать себя брачными узами. Что же касается нововведений, то они не позволяли занимать холостякам ряд постов. Поэтому они и решили отложить на некоторое время решение этого вопроса. Наиболее уважаемые сенаторы взяли слово. Они сразу отметили, что голосуют «за», только дамы стали слишком уж распущены и если эти законы принять сейчас, то они сделают все, чтобы подвести мужскую половину населения к возмущениям политического характера. А на данном этапе может не стоит так рисковать, ведь Рим только-только начал приходить в себя после нескольких гражданских войн.
Но Октавиан был настроен решительно и намеревался создать жесткую законодательную базу для укрепления семейных уз. Конечно же, это ему удалось. Согласно вновь утвержденным законам, аристократам из семейств всадников и патрициев необходимо было жениться: женщинам – до пятидесяти лет, а мужчинам – до шестидесяти. Те, кто закон нарушит, не могли присутствовать на торжествах и играх. Спустя шесть лет после принятия закона Октавиану пришлось его отменить. Наследники, которые не обзавелись семьями, ограничивались в правах, касающихся имущества. Они могли владеть в полном объеме имуществом, доставшемся по наследству, завещанию только после того, как вступят в законный брак.
Были закреплены и межсословные помехи: аристократы не могли жениться на девушках из семей вольноотпущенных / Фото: dumohka.ru
Были закреплены и межсословные помехи. Аристократы не могли жениться на девушках из семей вольноотпущенных. Если на добродетель матрон совершались какие-либо покушения, это тоже наказывалось, причем жестко. Муж имел полное право развестись с неверной женой, к тому же процедура была упрощенной. Если любовник являлся полноправным гражданином, его наказывали ссылкой и штрафом в крупном размере. Если он был актером, гладиатором, вольноотпущенным из данной семьи или рабом, обманутый муж имел полное право его прямо на месте убить. Более того, отец должен был убить собственную дочь вместе с ее любовником в случае, если они были пойманы на горячем.
2. А что же женщины
Запугать женщин Древнего Рима было не так уж и легко / Фото: Twitter
Запугать женщин Древнего Рима было не так уж и легко. В принятых в пятом веке до нашей эры «Законах двенадцати таблиц» было указано, что действительным брак является, если супруги проживают в одном доме год и больше. В случае, когда жена уезжала на 3 дня от мужа, она уже считалась не замужем. Для римлянок это была отличная лазейка. Те, у кого был постоянный партнер, но кто не хотел считаться замужней матроной, на эти три дня уезжали к родственникам или родителям. Делали они это ежегодно.
Принятые Октавианом законы во многих аспектах давали женщине свободу / Фото: zendiar.com
Почему дамы не хотели замуж? По законам Древнего Рима и его обычаям, традициям жена должна была подчиняться главе дома, прежде всего, а затем мужу. Но принятые Октавианом законы во многих аспектах давали женщине свободу. В приоритете была связь между супругами, а вот власть над невесткой родителей мужа нигде не прописывалась. Развод тоже не запрещался. Брачные контракты, которые тогда приобрели особую популярность, являлись гарантом того, что женщина при разводе получит обратно свое имущество.
