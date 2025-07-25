10 неприятностей, которые могут поджидать посетителей даже дорогих отелей

Какие неприятности готовит отель.
Отель – место особое. В отелях, как свидетельствует история, находят пристанище не только добропорядочные путешественники, но лица не очень благонадёжные с точки зрения закона. Впрочем, столкнуться можно и с другими, не менее серьёзными проблемами. В нашем обзоре 10-ка неприятностей, которые могут поджидать постояльцев отелей.
1. Отели притягивают самоубийц
Отели притягивают самоубийц
Самоубийства в отелях — явление, которое уже является признанным в течение более века. Это явление даже являлось предметом ряда научных исследований. Фактом является то, что люди, которые совершают самоубийство в отеле, как ни странно, чаще всего живут в этом же городе. Причем, чем больше отелей стоят в городе, тем больше местных жителей заканчивают свою жизнь путем самоубийства в этих отелях.
2. Отели могут стать причиной болезни
Отели могут стать причиной болезни
Как все знают, покрывала и простыни в отелях стирают очень редко. В 1992 году, когда покрывало из отеля было представлено в качестве доказательства против известного боксера Майка Тайсона, которого обвиняли в изнасиловании, судебно-медицинская экспертиза нашла на покрывале следы спермы нескольких различных мужчин, которые не имели ни малейшего отношения к этому процессу.
Бактерии в отельных номерах скрываются буквально везде, не только на простынях, и являются причиной болезней многих людей. А всё дело в том, что персонал отелей выполняет свои обязанности, спустя рукава. Учитывая, что персонал отелей зачастую получает минимальную заработную плату и неудовлетворительное медицинское обслуживание, то это вовсе не удивительно.
3. В отелях торгуют людьми
Отель как место торговли людьми.
Многие бизнесмены и политики не стесняются удовлетворять свои желания, нанимая проституток. При этом они чаще всего делают это в гостиничных номерах. Даже в западных странах, таких как Великобритания, Австралия, и Новая Зеландия, существует серьезный риск торговли людьми, а точнее — их услугами, с помощью отелей. А в таких странах, как Бангладеш, сексуальный туризм и эксплуатация людей в отелях — очень развитый бизнес.
4. Отели имеют повышенный риск пожаров и взрывов
Отель как нарколаборатория.
Оказывается, в номерах отелей даже готовят метамфетамин. Вещества, которые используются для приготовления мета, настолько летучие и токсичные, что преступники предпочитают готовить наркотик не там, где они живут, едят и спят. Считается, что около 15% таких лабораторий загораются или взрываются.
5. В отелях могут следить за посетителями
Слежка за посетителями.
Некоторые постояльцы не брезгуют кражей халатов и полотенец из номеров отеля. При этом, вероятно, не многие догадываются, что поймать их на краже весьма просто. К примеру, компания из Майами вшивает RFHD-метки в полотенца, простыни и халаты, что позволяет отелям в любой момент отследить их месторасположение. Подобные системы уже работают в Великобритании и Австралии.
6. Токсическая опасность
Токсическая опасность.
Если в отеле когда-либо готовили мет, то поселиться в нем — сродни рулетке из-за остаточной химической токсичности. В процессе приготовления полкило метамфетамина образуется 1-3 кг токсичных отходов. Остаточные испарения могут привести к раку, повреждениям головного мозга, проблемам с иммунной системой и респираторным заболеваниям. Ядовитые пары, которые образуются в процессе приготовления наркотика, впитываются в ковровые покрытия и стены номеров, делая их непригодными для проживания.
7. Клопы в номерах
Клопы в номерах.
Бывает, что в отельном постельном белье обитают паразиты. Существует реальная возможность, что клопы будут прятаться в любом гостиничном номере. А когда дело доходит до чрезвычайно агрессивной и странной сексуальной жизни, то этим существам нет равных. У самцов клопов нет полового члена, поэтому при акте оплодотворения они прокалывают самке брюшко при помощи острого окончания своего тельца. Энтомологи называют это травматическим оплодотворением.
8. Отели притягивают преступность
Отели притягивают преступность.
Достаточно много известнейших преступлений произошли в гостиницах, и количество их неуклонно растёт. Отели часто используются международными наркокурьерами и террористами. Эти транснациональные предприятия находятся в ведении серьезных бандитов, которые иногда не боятся убивать невиновных. Два пятизвездочных отеля в Мумбаи стали местом кровопролития в 2008 году, когда индийская армия открыла огонь по вооруженным террористам, которые собирались похитить западных заложников.
9. Не всегда можно доверять службе безопасности отеля
Не всегда можно доверять службе безопасности отеля.
Тем, кто полагает, что служба безопасности отеля защитит посетителей от всех проблем, стоит знать, что охранники могут сами стать прямой угрозой личной безопасности. В сентябре 2013 года сотрудник службы безопасности был обвинен в намеренных поджогах двух отелей на Манхэттене, в которых он работал. Он думал, что это отпугнет посетителей и упростит его работу. Даже агенты безопасности президента Обамы были уволены и отправлены домой из колумбийского отеля в апреле 2012 года. Они должны были быть обеспечивать безопасность мировых лидеров на саммите, но увлеклись барышнями лёгкого поведения.
10. В отелях прячут трупы
В отелях прячут трупы.
Трупы в отелях прячут не только в кино. Так, в июле 2003 года постоялец, который зарегистрировался в Capri Motel в Канзас-Сити, спал в течение трех ночей на кровати, под матрасом которой лежал труп мужчины, одетый только в апостольник и ажурные чулки. А в мемфисском отеле Budget Lodge пять постояльцев сменили номер, прежде чем был обнаружен источник неприятного запаха — труп под матрасом, который пролежал там два месяца.
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