Блохи в квартире: откуда они берутся и как избавиться

Откуда берутся блохи в квартире и как от них избавиться — достаточно сложные, но вполне разрешимые вопросы. Появление блошек доставляет много хлопот и сложностей. Их укусы долго заживают, сопровождаясь сильным зудом, болью, аллергической реакцией.

Довольно часто бывают осложнения. Блохи являются переносчиками многих инфекций, и ко всему прочему сами вызывают некоторые болезни. Нередко последствия бываю крайне тяжелыми.

Перед тем, как вывести блох из квартиры, необходимо выяснить, как они в неё проникли

Достаточно одной особи для заражения всей квартиры. Блохи очень быстро и в большом количестве откладывают яйца, из которых появляются личинки, а потом уже взрослые насекомые. Первое время они незаметны, но на момент обнаружения получаем эффект неожиданности. Чтобы понять, как вывести блох из квартиры, необходимо узнать, откуда они появились.

Попадают в квартиру они очень просто:

С домашними питомцами — котами и собаками.

В первую очередь следует проверить именно домашних питомцев, в крайнем случае — сводить к их ветеринару

Городские птицы также могут занести блох в квартиры — это голуби, стрижи, ласточки. Особенно, если гнездо свито вблизи окна или балкона.

Риск появления блох увеличивается, если на чердаке дома или у окон находятся гнезда птиц

В теплое время года перемещаются из сырых подвалов домов в квартиры.

Поэтому чаще всего страдают жильцы первого, второго, третьего этажей. Также они селятся в вентиляционных каналах, трещинах стен.Мы сами можем принести их домой с обувью, сумкой, даже овощами, купленными на стихийных рынках.

Всегда мойте овощи и фрукты купленные на рынке, а при обработке помещения убедитесь, что все пищевые продукты спрятаны в холодильнике или плотно закрыты

Как избавиться самостоятельно от блох?

Итак, если все-таки блохи завелись у вас в квартире, не паникуйте, вы вполне можете справиться самостоятельно c нежелательными гостями. Необходимо незамедлительно начинать борьбу с кровососущими насекомыми. В срочном порядке обрабатываем домашних животных, затем переходим к тщательной влажной генеральной уборке в квартиры.

Чем обработать квартиру и домашних животных:

Обработать домашних животных нужно специальными шампунями и каплями от блох, надеть ошейник, отпугивающий блох. Все это можно купить в любом зоомагазине или ветеринарной аптеке. Подстилки, коврики нужно предварительно залить кипятком и хорошо постирать. Старые игрушки животных выбросить, там могут быть личинки.

Средств для избавления домашних животных от блох достаточно много, и со временем появляются все новые и новые решения

Пропылесосить всю квартиру, особое внимание уделять углам, плинтусам, трубам, батареям, шкафам. После уборки мешок из пылесоса вытряхнуть и залить кипятком. Квартира должна быть очищена от пыли и паутины. Ковры, дорожки, подушки, одеяла повесить на улицу, по возможности, на сутки, хорошенько выбить и просушить. А лучше всего постирать. Не забудьте про шторы и занавески, их тоже нужно освежить и выгладить.

С помощью пылесоса почистите и обработайте все ворсистые поверхности в доме

Перестирать постельное белье, пледы, покрывала желательно на режиме кипячения.

Обработанное постельное белье и одежду следует постирать при максимально допустимой температуре воды

Все коробки, игрушки поднять на уровень метра от пола.Всю мебель в доме нужно тщательно почистить, особенно складки, щели, стыки.

Обработка мебели — важный этап борьбы с паразитами

Вымыть, просушить комнатную обувь.

Постирайте все, что только возможно в вашем доме: одежду, тапки, мягкие игрушки, шторы, занавески и т.д. Это значительно повысит ваш успех в борьбе с блохами

Не забудьте вымыть входную дверь, тамбур, лестничную клетку.

После уборки приступайте к обработке квартиры. Средства от блох, многие из которых не содержат запаха, можно купить в любом специализированном магазине. Не забывайте о том, что все они разные по содержанию химических веществ, поэтому их нельзя смешивать между собой. Соблюдение мер предосторожностей очень важно в этой ситуации. Читайте внимательно инструкцию к применению.

Химические средства от блох в квартире:

Против блох будут эффективны инсектициды не кишечного, а контактного действия

Спрей «Рейд».Спрей «Раптор».Торговая марка «Чистый дом.«Комбат».«Дихлофос» и т. д.

Гель от блох — самая удобная форма инсектицидного препарата, позволяет производить точечную обработку в труднодоступных местах

Аэрозоли, спреи, карандаши, суспензии, порошки помогут быстро избавиться от блох. Обработать нужно плинтуса, углы, шкафы, тумбочки, вентиляции, батареи, трубы и все труднодоступные места. Длительность действия каждого препарата разное, бывает от одних суток до трех.

После обработки специальным средством необходимо покинуть квартиру, закрыв при этом все двери и окна. Не забудьте убрать домашних животных, накрыть аквариумы. По возвращению домой обязательно проветрите квартиру. Спустя трое суток, необходимо провести влажную уборку. Через две недели нужно повторно провести обследование квартиры на предмет обнаружения новых особей.

Устройте тщательную влажную уборку после всех этапов борьбы с блохами

Народные средства в борьбе с блохами

Все народные средства от блох предполагают их систематическое использование для тщательной обработки животных и помещений

Также в борьбе с блохами многие хозяйки используют народные средства. Самой сильной и эффективной является полынь. У этого растения срывают ветки, корни не нужны. Раскладывают в квартире по всем углам, под кровати, диваны, под ковры и дорожки, шкафы, тумбочки, под мойки, умывальники. Через неделю нужно сделать уборку и обновить ветки полыни. Минус в этом способе — специфический запах растения в квартире.

Очень часто для защиты определенных точек в помещении используют свежие ветки полыни

Эффективно работают настои полыни, пижмы, которые можно купить в аптеках. Настой легко приготовить дома: берем листья растений в равных пропорциях, заливаем их крутым кипятком, посуду плотно закрываем крышкой, ставим в темное место остывать. Через сутки можно обработать всю квартиру. В этом же настое можно искупать котов и собак. Холодный, морозный воздух тоже очень эффективно убирает блох из квартиры.

Все уже имеющиеся насекомые в шерсти уничтожаются за одно купание

Вымораживание — тоже один из способов как бороться с блохами в квартире. Длительное проветривание при низких температурах приводит к гибели насекомых. А вынос на мороз ковров, подушек, одеял, пледов, покрывал приведет к гибели их личинок.

Помощь профессионалов в борьбе с блохами

Если вы применили все способы по уничтожению блох, а насекомые все равно есть, советую обратиться в специализированные организации вашего города: санэпидемстанцию или специализированные коммерческие организации.

Вызов специальных бригад дезинсекции — это наиболее эффективное решение в большинстве случаев, так как профессионалы хорошо знают свое дело и дают гарантию на результат

Эти службы имеют специальные препараты: инсектициды, инструменты и оборудование для качественной борьбы с блохами в вашей квартире. Перед такой обработкой нужно убрать все открытые продукты, вещи, игрушки, посуду. Профессионалы проинструктируют вас, как нужно подготовить помещение перед уничтожением блох. Обработка квартиры происходит при помощи «горячего тумана», который проникает во все труднодоступные места помещения. Специалисты должны правильно рассчитать дозировки препаратов, чтобы не нанести вред жильцам квартиры.

Как предотвратить появление блох в квартире

Чтобы блохи в вашей квартире не появились, необходимо регулярно проводить генеральную уборку помещения, особенно в труднодоступных местах. Не забывать про вентканалы и мусоропроводы. Чаще проветривать комнаты. Очень важно следить за состоянием домашних животных, купать и обрабатывать специальными средствами.

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