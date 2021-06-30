Энергонезависимый город от итальянцев, в котором деревьев будет вдвое больше, чем людей

Учитывая сложную экологическую ситуацию на планете, к процессу сохранения окружающей среды наравне с учеными подключаются и архитекторы с дизайнерами. На днях итальянская компания Stefano Boeri Architetti предоставила уникальный проект города в Мексике под названием Smart Forest City, где жителей вдвое меньше, чем деревьев. При этом населенный пункт будет самодостаточным как в производстве собственных продуктов питания, так и в преобразовании энергии солнца, воды и ветра.
Итальянцы спроектировали энергонезависимый город (визуализация Smart Forest City, Мексика). | Фото: stefanoboeriarchitetti.net.
Архитектор Стефано Боэри (Stefano Boeri) из Милана по заказу компании застройщика Grupo Karim предоставил уникальный концепт города-будущего Smart Forest City (Умный лесной город), который планируют возводить неподалеку от города Канкун, что в Мексике.
В природной зоне, неподалеку города Канкун, планируют построить энергонезависимый город. | Фото: designboom.com.
По сведениям редакции Novate.Ru, застройщик изначально планировал возведение огромного торгово-развлекательного центра в Канкуне, но все-таки решился на эксперимент и теперь готов на эти деньги построить утопающий в зелени smart-город, который по всем прогнозам станет «пионером» среди эко-проектов подобной направленности.
Вид с высоты птичьего полета на Smart Forest City (проект Stefano Boeri Architetti). | Фото: interestingengineering.com.
Итальянский архитектор со своей командой из Stefano Boeri Architetti спроектировали инфраструктуру населенного пункта так, чтобы участок земли площадью 557 га, на котором он будет расположен, стал естественным продолжением экосистемы. Только представьте себе, что 130 тыс. человек живет в окружении деревьев и растений, причем все необходимые для жизни учреждения и магазины в шаговой доступности, нет ни снующих машин, ни общественного транспорта, ни дымящих заводов.
К изучению проблем устойчивости архитектуры и полной энергонезависимости будут привлекаться и местные жители (визуализация Smart Forest City, Мексика). | Фото: budport.com.ua.
Вся энергия, необходимая для жизнеобеспечения горожан, преобразовывается из природных источников: солнца, воды и ветра. Ну и в довершении ко всему этот город станет исследовательской базой и у каждого жителя будет возможность приобщиться к изучению проблем устойчивости архитектуры, но при этом об организации культурно-развлекательных мероприятиях никто не забудет.
В городе будущего будут обустроены парки отдыха и развлекательные центры (визуализация Smart Forest City, Мексика). | Фото: stefanoboeriarchitetti.net.
«Действительно, усилия по разработке и строительству Smart Forest City могут сделать наш мир лучше, значительно уменьшив негативное воздействие человека на окружающую среду, и, возможно, стать пионером нового типа человеческого поселения», – говорится в пресс-релизе.
Планируется, что на довольно небольшой площади эко-города будет высажено 7,5 млн. растений из них – 260 тыс. деревьев. Чтобы такое количество растительности разместить в Smart Forest City будут задействованы общественные парки и все пустующие обочины, клумбы, площади, а также балконы и даже крыши зданий.
Наличие огромного количества зеленых насаждений в Smart Forest City позволит улучшить экологическую ситуацию региона (проект Stefano Boeri Architetti). | Фото: youtube.com/ TomoNews US.
«Smart Forest City в Канкуне – это ботанический сад в современном городе, основанный на наследии майя и его связи со священным миром природы, - комментирует такое решение автор проекта Стефано Боэри. – Это особая экосистема, где природа и городская среда переплетены и существуют как один организм».
Интересный факт: Ученые подсчитали, что такое количество зеленых насаждений может поглощать до 116 тыс. тонн углекислого газа с 5,8 т. водорода в год!
В Smart Forest City планируют внедрить систему «Умный город». | Фото: m.asninfo.ru.
Как понятно из названия Smart Forest City вся инфраструктура города будет подключена к специально разработанной системе датчиков, которые будут передавать всю информацию в аналитический центр, где они будут собираться и тщательно анализироваться. На основе этих выводов смогут выдвигаться предложения по устранению проблем (если возникнут), а также полностью управлять всеми доступными для этой системы процессами в городе.
Для обеспечения жизнедеятельности Smart Forest City будут использоваться только возобновляемые источники энергии (проект Stefano Boeri Architetti). | Фото: youtube.com/ TomoNews US.
«Анализ полученных данных будет использоваться для улучшения управления всеми структурами города, а значит, и жизни его граждан, – говорят разработчики. При этом авторы проекта уверяют, что такое тотальное «слежение» не коснется приватной жизни горожан и, вся полученная информация будет обрабатываться с «полным уважением к неприкосновенности частной жизни граждан».
В Smart Forest City будут выращивать и перерабатывать овощи, а так же выпускать собственные фито-препараты (проект Stefano Boeri Architetti). | Фото: youtube.com/ TomoNews US.
Это не простая визуализация художника, а до мелочей просчитанный проект, причем не только в градостроительстве и внедрении системы «умный город», но и в и организации полноценной жизни горожан. Для того, чтобы обеспечить жителей продуктами питания команда Stefano Boeri Architetti обратилась к немецкой инжиниринговой компании Transsolar, для того чтобы разработать производства, которые в полной мере смогут обеспечить переработку и хранение выращенных экологически чистых овощей и фруктов, мясомолочную продукцию, поступающую из животноводческих комплексов и т.д.
Ветки каналов по всему городу спасут от жары и станут местом отдыха горожан (визуализация Smart Forest City, Мексика). | Фото: stefanoboeriarchitetti.net
Для бесперебойной работы всех предприятий и систем для города создадут электростанции, которые будут превращать энергию солнца, воды и ветра в электричество. Для обеспечения водой, как для бытовых, так и для хозяйственных нужд, в том числе и для орошения угодий планируют установить систему переработки и очистки воды.
Для обеспечения города водой проведут канал от Карибского моря и будут опреснять, и перерабатывать воду (визуализация Smart Forest City, Мексика). | Фото: stefanoboeriarchitetti.net.
Поскольку «Умный лесной город» решили строить недалеко Карибского моря, то и его ресурсы пустят вход. Помимо того, что по городу организуют каналы, которые обеспечат прохладной в знойные дни и прекрасным местом отдыха для жителей поселения, так ее еще и планируют опреснять воду для проведения орошения и охлаждения некоторых систем жизнеобеспечения.
По Smart Forest City будет передвигаться только электротранспорт, а автомобили жители будут оставлять на окраинах (концепт Stefano Boeri Architetti). | Фото: youtube.com/ TomoNews US.
Не забыли и про способы передвижения по городу, несмотря на то, что инфраструктуру каждого района планируют сделать так, чтобы все необходимые объекты были в шаговой доступности, но все же будут возникать ситуации, когда горожанам понадобится отправиться на другой конец города. Для этого привлекли миланскую фирму городского и транспортного планирования MIC (Mobility in Chain), которая и разработала внутреннюю электрическую и полуавтоматическую транспортную систему. Если, к примеру, человеку понадобится выехать за пределы Smart Forest City, то с помощью особого городского транспорта он доберется до окраины города, где будут находиться привычные для всех нас автомобили и уже на своем авто отправиться куда ему надо.
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