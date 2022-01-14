Как можно использовать железную губку в быту

Часто мы используем вещь лишь в каком-либо одном ее применении, например, отмываем железной губкой пригоревшую пищу. А на самом деле такая губка таит в себе невероятный потенциал и ее можно без стеснения назвать незаменимой помощницей в быту. Вот лишь несколько примеров ее использования.



Чистка овощейМеталлическая губка отлично справляется с чисткой овощей, срезая при этом совсем тонкую шкурку: обрезков получается гораздо меньше нежели после овощечистки или ножа. Всего несколько секунд и у вас в руках идеально чистая морковь с минимальными отходами.



Правда мягкая спиралевидная губка в данном случае не подойдет, вам нужна жесткая губка в форме мочалки.



С легкостью уберет нагар со сковородыНа дно сковороды или другой посуды насыпаем примерно по 2 ч. л. соли и лимонной кислоты, добавляем немного средства для мытья посуды и пару капель воды. Все хорошо перемешиваем и распределяем по поверхности. Даем средству поработать с загрязнениями примерно в течение 15-20 мин.

Затем берем жесткую или мягкую металлическую губку и легкими движениями убираем размягчившийся за это время нагар.



Чистка рыбыОтлично такая губка справляется и с чисткой рыбы, как речной, так и морской. Более подходящим вариантом в данном случае будет жесткая губка.

Помогает убрать ржавчинуЕсли вам нужно убрать ржавчину, например, с крана, воспользуйтесь металлической губкой. Для начала нанесите лимонную кислоту или специально средство от ржавчины на проблемную область.А спустя 15-20 минут уберите все при помощи металлической губки.Длинные вазы и иные сложные формыНередко кажется, что почистить какие-либо предметы и вовсе невозможно. Например, длинную узкую вазу, на дне которой появилась ржавчина. И тут вам тоже поможет металлическая губка: нарезаем ее небольшими кусочками и проталкиваем в вазу, также добавляем немного воды, 1 ч. л. лимонной кислоты и несколько капель средства для мытья посуды. Хорошо все перемешиваем и даем постоять некоторое время.Затем хорошо встряхиваем вазу так, чтобы частички губки проходились по дну. Повторяем эту процедуру время от времени в течение нескольких часов до тех пор, пока дно не станет чистым.Вредные советы из ИнтернетаВ Интернете можно также найти довольно популярное использование железной губки для заточки ножниц. На самом деле это далеко не самый лучший и безопасный способ заточить ножницы, так как при резке металлическая губка распадается на мелкую проволоку, которая разлетается во все стороны и легко может повредить вам, например, глаз. Поэтому затачивать ножницы посредством резки металлической губки все же не стоит.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как можно использовать железную губку в быту.