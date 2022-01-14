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Как можно использовать железную губку в быту

Часто мы используем вещь лишь в каком-либо одном ее применении, например, отмываем железной губкой пригоревшую пищу. А на самом деле такая губка таит в себе невероятный потенциал и ее можно без стеснения назвать незаменимой помощницей в быту. Вот лишь несколько примеров ее использования.
Как можно использовать железную губку в быту
Чистка овощейМеталлическая губка отлично справляется с чисткой овощей, срезая при этом совсем тонкую шкурку: обрезков получается гораздо меньше нежели после овощечистки или ножа. Всего несколько секунд и у вас в руках идеально чистая морковь с минимальными отходами.
Как можно использовать железную губку в быту
Правда мягкая спиралевидная губка в данном случае не подойдет, вам нужна жесткая губка в форме мочалки.
Как можно использовать железную губку в быту
С легкостью уберет нагар со сковородыНа дно сковороды или другой посуды насыпаем примерно по 2 ч. л. соли и лимонной кислоты, добавляем немного средства для мытья посуды и пару капель воды. Все хорошо перемешиваем и распределяем по поверхности. Даем средству поработать с загрязнениями примерно в течение 15-20 мин.
Затем берем жесткую или мягкую металлическую губку и легкими движениями убираем размягчившийся за это время нагар.
Как можно использовать железную губку в быту
Чистка рыбыОтлично такая губка справляется и с чисткой рыбы, как речной, так и морской. Более подходящим вариантом в данном случае будет жесткая губка.


Как можно использовать железную губку в быту
Помогает убрать ржавчинуЕсли вам нужно убрать ржавчину, например, с крана, воспользуйтесь металлической губкой. Для начала нанесите лимонную кислоту или специально средство от ржавчины на проблемную область.

Как можно использовать железную губку в быту
А спустя 15-20 минут уберите все при помощи металлической губки.
Как можно использовать железную губку в быту
Длинные вазы и иные сложные формыНередко кажется, что почистить какие-либо предметы и вовсе невозможно. Например, длинную узкую вазу, на дне которой появилась ржавчина. И тут вам тоже поможет металлическая губка: нарезаем ее небольшими кусочками и проталкиваем в вазу, также добавляем немного воды, 1 ч. л. лимонной кислоты и несколько капель средства для мытья посуды. Хорошо все перемешиваем и даем постоять некоторое время.
Как можно использовать железную губку в быту
Затем хорошо встряхиваем вазу так, чтобы частички губки проходились по дну. Повторяем эту процедуру время от времени в течение нескольких часов до тех пор, пока дно не станет чистым.
Как можно использовать железную губку в быту
Вредные советы из ИнтернетаВ Интернете можно также найти довольно популярное использование железной губки для заточки ножниц. На самом деле это далеко не самый лучший и безопасный способ заточить ножницы, так как при резке металлическая губка распадается на мелкую проволоку, которая разлетается во все стороны и легко может повредить вам, например, глаз. Поэтому затачивать ножницы посредством резки металлической губки все же не стоит.
Как можно использовать железную губку в быту
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как можно использовать железную губку в быту.

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применениеГубка
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