Военные парады, попытки поставить странный мировой рекорд или постановки огромных спектаклей — такие виды могут выглядеть действительно впечатляюще или, наоборот, пугающе.



Мы отправляемся в Китай, чтобы увидеть искусство толпы.







Групповые занятия по Тайцзи — работа с энергетическим импульсом и познанием себя, Китай, 18 октября 2015. (Фото China Daily | Reuters):







Экзамены в школе медсестер. Чтобы вместить всех, пришлось задействовать стадион, провинция Шэньси, 25 мая 2015. (Фото Reuters):







Упражнения в начальной школе по формированию живого национального флага, провинция Цзянси, 22 сентября 2009. (Фото China Daily | Reuters):







Военный парад в честь 70-й годовщины окончания Второй мировой войны в Пекине, 3 сентября 2015. (Фото Damir Sagolj | Reuters):







Попытки установить рекорд Гиннеса в Китае, изображая легкие: Пекин, 15 ноября 2015. (Фото Reuters):







Еще одна попытка установить мировой рекорд Гиннесса, на этот раз это бесчисленная одновременная работа косметологов, провинция Шаньдун, 4 мая 2015. (Фото Imaginechina | Corbis):







Военный парад, Пекин, 3 сентября 2015. Кстати, китайская армия — крупнейшая по численности в мире (2 390 000 человек на действительной службе). (Фото Andy Wong | Reuters):







Групповые занятия по цигуну, который представляет собой систему дыхательных и двигательных упражнений, носящих практический характер, изначально он был связан с религиозным мировоззрением даосских монахов.

(Фото Reuters):Китайские солдатки. Военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, 3 сентября 2015. (Фото Kevin Frayer):Грозная китайская армия , Пекин, 3 сентября 2015. (Фото Yao Dawei | Xinhua Press | Corbis):Фуражки. Солдаты во время церемонии, посвященной 84-й годовщине вторжения Японии в Китай, в музее истории, провинция Ляонин. (Фото Reuters):Будь в форме. Групповая тренировка в службе доставки, Шанхай, Китай, 30 марта 2016. (Фото Reuters):Морозное утро. Новобранцы в китайской армии в провинции Хэйлунцзян, 29 ноября 2015. (Фото China Daily | Reuters): Групповые занятие по йоге, Гуанси-Чжуанский автономный район, 29 ноября 2015. (Фото Reuters):Китайский военный хор на военном параде в Пекине, 3 сентября 2015. (Фото Damir Sagolj | Reuters):Студенты. Много студентов. Хэнань, 10 ноября 2015. (Фото China Daily | Reuters):Церемония встречи секретаря США в 2011 году. (Фото Andy Wong):Выпускные экзамены в средней школе, провинция Хэнань, 3 июля 2015. (Фото Reuters):И снова китайские солдаты на военном параде в Пекине , 3 сентября 2015. (Фото Reuters):Китайцы очень любят устанавливать мировые рекорды по численности. А вот и очередной — по количеству одновременных завтраков в кровати, 19 августа 2015. (Фото Lao Cai):А это попытка создать самый большой в мире живой QR-код. Он вышел 51.3 метра в длину и 48.8 метров в ширину. (Фото Imaginechina):Бесчисленное количество студентов на спортивной площадке средней школы, провинция Хэнань, 18 октября 2015. (Фото Reuters):Групповые занятия по Тайцзи, 18 октября 2015. (Фото ChinaFotoPress):Церемонии открытия 26-й Универсиады в Шэньчжэне, 12 августа 2011. (Фото China Daily | Reuters):На 2 апреля 2016 года численность населения в Китае составляет 1 376 222 000 человек. Это19.18% от населения Земли . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)