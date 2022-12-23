Леонардо Да Винчи: Я хочу сделать чудо
Вот уже почти пять столетий неизменный интерес среди ученых вызывает наследие Леонардо да Винчи. Сегодня он известен в первую очередь как художник, чьи шедевральные полотна украшают самые известные музеи мира. Загадка улыбки Мона Лизы до сих пор вызывает десятки самых безумных теорий, а на знаменитой фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» исследователи видят предсказание конца света…
Однако Леонардо был и не менее талантливым изобретателем, который открыл для человечества новую ступень развития. Человек, чья гениальность была признана еще при жизни, во многом опередил свое время.
Сконструировав по чертежам Леонардо да Винчи машины, исследователи доказали, что именно ему принадлежат «авторские права» на парашют, вертолет, акваланг, пулемет, автомобиль и массу других механизмов, без которых невозможно представить современную цивилизацию. Современные испытания устройств, выполненных по чертежам Леонардо, показали — они работают!
Такой многогранный человек просто не мог быть не признанным и продолжал усердно работать до самой смерти. Все это вызывает огромный интерес вокруг жизни и взглядов известного творца.
Перед вами коллекция самых знаменательных творений Леонардо да Винчи, а также факты из жизни гения.
Первый в истории велосипед
Леонардо да Винчи никогда не спешил закончить свое творение. Он считал, что незаконченность это обязательное качество жизни. Окончить — значит убить! Медлительность творца была удивительной, он писал свои полотна годами. Мог сделать два-три мазка и удалиться на много дней из города, например, благоустраивать долины Ломбардии или создавать аппарат для ходьбы по воде.
Почти каждое из его значительных произведений «незавершенка». Многие были испорчены водой, огнем, варварским обращением, но художник никогда не исправлял повреждений, словно давал право жизни вмешиваться в его творчество, что-то подправлять.
Мона Лиза
Над разгадкой тайны улыбки Моны Лизы исследователи бьются уже много лет. Едва ли не каждый год находится ученый, сообщающий: «Тайна раскрыта!» Некоторые считают, что разница восприятия выражения лица Джоконды зависит от личных психических качеств каждого.
Кому-то оно кажется грустным, кому-то задумчивым, кому-то лукавым, кому-то даже злобным. А некоторые считают, что Джоконда вовсе даже и не улыбается! Другие ученые считают, что дело в особенностях художественной манеры автора. Якобы Леонардо так по-особому накладывал краски, что лицо Моны Лизы постоянно меняется. Многие настаивают на том, что художник изобразил на полотне себя в женском обличье, оттого и получился такой странный эффект.
Есть версия, что художник, который якобы был бисексуалом, нарисовал не себя, а своего ученика и помощника Джиана Джакомо Капротти, который находился рядом с ним в течение 26 лет. В пользу этой версии приводят тот факт, что Леонардо оставил эту картину ему в наследство, когда скончался в 1519 году.
Говорят, что именно модели Джоконды великий художник обязан своей смертью. Что многочасовые изнурительные сеансы с ней извели великого мастера, поскольку сама модель оказалась биовампиром. Как только картина была написана, великого художника не стало.
Рукопись Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи был левшой и писал «зеркально» — то есть справа налево, хотя иногда, например, для переписки с официальными лицами, он использовал обычный стиль письма.
Вокруг такой странности мастера ходили слухи. Кто-то из исследователей его творчества заявлял, что Леонардо намеренно писал «наоборот», чтобы его записи не были доступны невеждам и дуракам.
Самое интересное, что изобретатель специально допускал ошибки в чертежах, чтобы предотвратить, говоря сегодняшним языком, промышленный шпионаж. Прибавьте к этому необъятность знаний, доступных только специалистам разных областей. Все это не могло не вводить исследователей в заблуждения. Вот поэтому многие тайны гения остаются для человечества неразгаданными.
Автомобиль по эскизам Леонардо да Винчи
Среди всех «земных» открытий Леонардо прежде всего следует назвать… автомобиль. Мастер уделял основное внимание двигателю и ходовой части, поэтому дизайн «кузова», которым могла бы обладать такая машина, до нас не дошел.
Самодвижущаяся повозка да Винчи была трехколесной и приводилась в движение заводным пружинным механизмом. Два задних колеса были независимы друг от друга, а их вращение производилось сложной системой шестеренок.
Кроме переднего колеса, было еще одно — маленькое, поворотное, которое размещалось на деревянном рычаге. Предполагается, что эта идея родилась у Леонардо в далеком 1478 году.
Но лишь в 1752 году русский механик-самоучка, крестьянин Леонтий Шамшуренков смог собрать «самобеглую коляску», приводимую в движение силой двух человек, а действующие паровые автомобили появились несколькими десятилетиями позже — в Англии и Франции.
Анатомия человека
Интересен тот факт, что да Винчи считают изобретателем карикатурного рисунка — благодаря тому, что он часто изображал изуродованные человеческие тела. Удивительно, но диаграмма, нарисованная Леонардо, помогла британскому кардиохирургу в 2005 году придумать новый способ лечения повреждённого сердца. Кроме того, есть мнение, что именно да Винчи открыл такие болезни, как атеросклероз и артериосклероз.
В январе 2005 года исследователи обнаружили тайную лабораторию Леонардо, оборудованную в помещениях женского монастыря около церкви Сантиссима-Аннуциата во Флоренции. Там были найдены нетронутые фрески мастера, а также комната для препарирования трупов (Леонардо и его ученики вскрывали сотни покойников, изучая анатомию)
Многоствольное скорострельное оружие. Прототип пулемета
Леонардо в письме к Лодовико Сфорца активно рекламировал свои военно-технические идеи. Военная новация заключалась в оснащении обычной пушки подъемным блоком, позволявшим корректировать угол стрельбы и повысить точность поражения. Это было действительно интересное изобретение, которое могло бы стать средневековым аналогом систем залпового огня.
Летательный аппарат
Всю свою жизнь да Винчи был буквально одержим идеей полета. Для начала были сделаны расчеты, которые показали, что длина крыла утки (в ярдах) численно равна квадратному корню ее веса. Исходя из этого, Леонардо установил — для поднятия в воздух летательной машины с человеком (136 кг) необходимы крылья, подобные птичьим и имеющие в длину 12 метров.
Акваланг и лыжи
Леонардо любил воду: он разработал инструкции по подводным погружениям, изобрел и описал прибор для подводного погружения, дыхательный аппарат для подводного плавания.
Все изобретения Леонардо легли в основу современного подводного снаряжения. Кроме того, да Винчи предлагал слушать звуки подводного мира, приложив ухо к веслу, опущенному в воду. Хотел сотворить лыжи для хождения по воде и акваланг — устройство, позволяющее дышать под водой.
«Тайная вечеря»
Создавая фреску «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи очень долго искал идеальные модели. Иисус должен воплощать Добро, а Иуда, решивший предать его на этой трапезе, — Зло.
Леонардо много раз прерывал работу, отправляясь на поиски натурщиков. Однажды, слушая церковный хор, он увидел в одном из юных певчих совершенный образ Христа и, пригласив его в свою мастерскую, сделал с него несколько набросков и этюдов.
Прошло три года. «Тайная вечеря» была почти завершена, однако Леонардо так и не нашел подходящего натурщика для Иуды. Кардинал, отвечавший за роспись собора, торопил художника, требуя, чтобы фреска была закончена как можно скорее.
И вот после долгих поисков художник увидел валявшегося в сточной канаве человека — молодого, но преждевременно одряхлевшего, грязного, пьяного и оборванного. Времени на этюды уже не было, и Леонардо приказал своим помощникам доставить его прямо в собор.
С большим трудом его притащили туда и поставили на ноги. Человек толком не понимал, что происходит, и где он находится, а Леонардо запечатлевал на холсте лицо человека, погрязшего в грехах. Когда он окончил работу, нищий, который к этому времени уже немного пришел в себя, подошел к полотну и вскричал:
— Я уже видел эту картину раньше!
— Когда? — удивился Леонардо.
— Три года назад, еще до того, как я все потерял. В ту пору, когда я пел в хоре, и жизнь моя была полна мечтаний, какой-то художник написал с меня Христа…
Модель механического человека и схема внутреннего строения
Считается, что в 1495 году Леонардо да Винчи впервые сформулировал идею «механического человека», иначе говоря — робота. По замыслу мастера, это устройство должно было представлять собой манекен, одетый в рыцарские доспехи и способный воспроизводить несколько человеческих движений. Первое механическое устройство, отдаленно похожее на то, что было предложено да Винчи, сконструировал французский механик Жак Вокансон в 1738 году.
Сделанные да Винчи изобретения и открытия охватывают все области знания (их более 50!), полностью предвосхищая направления развития современной цивилизации. Во многих случаях ученым приходилось открывать заново то, что уже было открыто Леонардо да Винчи.
Иногда кажется, что изобретатель просто хотел указать людям, сколько нового м еще предстоит открыть. Так или иначе, загадка и наследие гения останется в истории человечества навсегда.
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