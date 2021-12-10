Воспитательные дома: зачем в начале ХХ века пломбировали детей-сирот

Грудное отделение Императорского воспитательного дома. Санкт-Петербург. 1913. Фотоателье К. К. Буллы. Фото: ru.wikipedia.org

Воспитательный дом в Москве был учрежден Екатериной II 1 сентября 1763 года. Фото: http://lifeglobe.net

Воспитательный дом в Москве. Фото: lifeglobe.net

Сцены жизни Воспитательного дома в начале 1880-х годов. Фото: ru.wikipedia.org

Воспитанники грудного отделения Петербургского Императорского воспитательного дома в кроватках во время тихого часа. Фото: historymed.ru

Няни Петербургского Императорского Воспитательного дома с детьми на руках в грудном отделении, 1913. Фотоателье К. К. Буллы. Фото: citywalls.ru