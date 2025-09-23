Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Представляем вашему вниманию фотографии и факты о жизни потомков великиx вождей.
Внуки Ельцина
У первого президента России шестеро внуков, он успел застать их всех. Самый знаменитый – конечно же Борис Ельцин-младший, сын младшей дочери Ельцина Татьяны Юмашевой (бывшей Дьяченко). В феврале ему исполнилось 35 лет.
Борю считают типичным представителем «золотой молодежи»: дескать, его стихия – тусовки и клубные вечеринки, подруги – исключительно модели, и при этом ни грамма серьезности. СМИ пишут, что любимый внук Ельцина так и остался без диплома, хотя был пристроен в МГИМО, а потом переведен в Англию, и что ни с одной из своих пассий он не смог создать семью, хотя собирался чуть ли не с каждой.
Еще одна восходящая звезда Instagram – 13-летняя сестра Бориса Маша Юмашева (в апреле ей будет 14).
Она с детства осваивала английский и французский языки с помощью иностранных нянь (теперь свободно говорит на обоих), а учебу в престижной школе совмещала со всевозможными факультативами – балет, фортепиано, теннис, плавание, художественная гимнастика, шахматы, верховая езда, вокал, рисование и театральный кружок.
У Бориса с Машей есть еще брат, 20-летний Глеб Дьяченко. Он родился с синдромом Дауна, и кроме данного факта, об этом внуке Ельцина практически ничего не известно. Но благодаря Instagram можно порадоваться и за него – год назад Глеб завоевал «золото» на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию среди людей с такой же патологией.
Если «любимым внуком» Ельцина был Борис-младший, то «любимой внучкой» СМИ называли Машу Окулову – одну из двух девочек в семье старшей президентской дочери Елены.
В 20 лет, еще во время учебы в МГИМО, Мария вышла замуж за бизнесмена Михаила Жиленкова, почти на 10 лет старше. Насобирав сведений, что он якобы владеет мусороперерабатывающим заводом и продает за границу найденный на свалках металлолом, насмешники-журналисты прозвали эту пару «Мусорщик и Железная леди».
Внучки Горбачева
Первый и последний президент СССР, безумно любивший и давно потерявший жену, счастливо узнает ее черты не только в своей единственной дочери Ирине Вирганской, но и в старшей внучке, 36-летней Ксении.
«В конце концов я стала Горбачевой. Дед говорит: «Все выходят замуж. Кто же будет дальше нести мою фамилию?» Он никогда не настаивал на этом. Это был лишь маленький намек с его стороны».
Ксения окончила МГИМО (журналист-международник), работала PR-специалистом в крупной компании, некоторое время была редактором моды в авторитетном глянцевом журнале L’Officiel. Она во второй раз замужем за Дмитрием Пырченковым, бывшим концертным директором певца Авраама Руссо, у них есть семилетняя дочь Саша. Правнучка Горбачева тоже носит его фамилию и живет с родителями в Германии.
Младшей внучке Михаила Сергеевича Анастасии Вирганской в конце марта исполнится 29. Как и сестра, она получила журналистское образование в МГИМО и не терпит разговоров о политике. С 2010 года она замужем за специалистом по рекламе Дмитрием Зангиевым.
Внешне Настя вроде бы не похожа на свою легендарную бабушку, но она точно унаследовала ее чувство стиля и любовь к моде в целом. До недавнего времени она возглавляла редакцию интернет-портала о модных тенденциях Trend Space.
Внучки Горбачева не мелькают на страницах российских светских хроник, но не пропускают заграничных мероприятий, связанных с чествованием деда или с работой именных фондов Михаила и Раисы Горбачевых.
Внуки Сталина
У «отца народов» было 9 родных внуков, но мы остановимся на самой младшей. 44-летняя Крис Эванс (имя пишется необычно – Chrese, но читается как Крис) – дочь скандально известной Светланы Аллилуевой, единственной дочери Сталина, которая сбежала в США, бросив двоих старших детей, 20-ти и 16-ти лет.
«Американка с рок-н-ролльной внешностью и угловатым славянским лицом», — так описал ее журналист Paris Match, которому выпал один шанс из миллиона оказаться у нее дома и взять интервью.
Это было через месяц после смерти матери – единственный раз, когда взрослая внучка Сталина подпустила к себе прессу.
Крис Эванс скромно живет в пригороде Портленда, штат Орегон, и владеет небольшим магазинчиком. По-русски не говорит. Утверждает, что вплоть до подросткового возраста не знала ни о «сталинском режиме», ни о деяниях своего деда, и толком не понимала, почему их с матерью преследуют папарацци.
Внук Сталина Иосиф Аллилуев в 2008 году, кадр из документального фильма «Светлана» о его матери, показанном на российском ТВ. Иосиф был заслуженным ученым-кардиологом, трудился в Медицинской академии имени Сеченова и написал полторы сотни трудов по болезням сердца. Он скончался от инсульта осенью 2008 года, ему было 63 года.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии