С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    синоптики на 3 дня не могу спрогнозировать, а автор пытается предсказывать что будет через 60 лет😀7 привычных проду...
  • Александр Данилов
    Статью написал либо идиот, либо дурак, который "слышал звон, да не знаю, где он"!!!!Почему талонная ж...
  • Sergey Ivanov
    Лунный пейзаж? А вы смотрели спутниковые снимки Красноярского края? Тайги уже почти не осталось. Вместо нее- сплошные...Как природное бог...

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Представляем вашему вниманию фотографии и факты о жизни потомков великиx вождей.

Внуки Ельцина


У первого президента России шестеро внуков, он успел застать их всех. Самый знаменитый – конечно же Борис Ельцин-младший, сын младшей дочери Ельцина Татьяны Юмашевой (бывшей Дьяченко). В феврале ему исполнилось 35 лет.


Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Борю считают типичным представителем «золотой молодежи»: дескать, его стихия – тусовки и клубные вечеринки, подруги – исключительно модели, и при этом ни грамма серьезности. СМИ пишут, что любимый внук Ельцина так и остался без диплома, хотя был пристроен в МГИМО, а потом переведен в Англию, и что ни с одной из своих пассий он не смог создать семью, хотя собирался чуть ли не с каждой.

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Еще одна восходящая звезда Instagram – 13-летняя сестра Бориса Маша Юмашева (в апреле ей будет 14).

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Она с детства осваивала английский и французский языки с помощью иностранных нянь (теперь свободно говорит на обоих), а учебу в престижной школе совмещала со всевозможными факультативами – балет, фортепиано, теннис, плавание, художественная гимнастика, шахматы, верховая езда, вокал, рисование и театральный кружок.

У Бориса с Машей есть еще брат, 20-летний Глеб Дьяченко. Он родился с синдромом Дауна, и кроме данного факта, об этом внуке Ельцина практически ничего не известно. Но благодаря Instagram можно порадоваться и за него – год назад Глеб завоевал «золото» на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию среди людей с такой же патологией.

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Если «любимым внуком» Ельцина был Борис-младший, то «любимой внучкой» СМИ называли Машу Окулову – одну из двух девочек в семье старшей президентской дочери Елены.


Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

В 20 лет, еще во время учебы в МГИМО, Мария вышла замуж за бизнесмена Михаила Жиленкова, почти на 10 лет старше. Насобирав сведений, что он якобы владеет мусороперерабатывающим заводом и продает за границу найденный на свалках металлолом, насмешники-журналисты прозвали эту пару «Мусорщик и Железная леди».

Внучки Горбачева


Первый и последний президент СССР, безумно любивший и давно потерявший жену, счастливо узнает ее черты не только в своей единственной дочери Ирине Вирганской, но и в старшей внучке, 36-летней Ксении.

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

«В конце концов я стала Горбачевой. Дед говорит: «Все выходят замуж. Кто же будет дальше нести мою фамилию?» Он никогда не настаивал на этом. Это был лишь маленький намек с его стороны».

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Ксения окончила МГИМО (журналист-международник), работала PR-специалистом в крупной компании, некоторое время была редактором моды в авторитетном глянцевом журнале L’Officiel. Она во второй раз замужем за Дмитрием Пырченковым, бывшим концертным директором певца Авраама Руссо, у них есть семилетняя дочь Саша. Правнучка Горбачева тоже носит его фамилию и живет с родителями в Германии.

Младшей внучке Михаила Сергеевича Анастасии Вирганской в конце марта исполнится 29. Как и сестра, она получила журналистское образование в МГИМО и не терпит разговоров о политике. С 2010 года она замужем за специалистом по рекламе Дмитрием Зангиевым.

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Внешне Настя вроде бы не похожа на свою легендарную бабушку, но она точно унаследовала ее чувство стиля и любовь к моде в целом. До недавнего времени она возглавляла редакцию интернет-портала о модных тенденциях Trend Space.

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Внучки Горбачева не мелькают на страницах российских светских хроник, но не пропускают заграничных мероприятий, связанных с чествованием деда или с работой именных фондов Михаила и Раисы Горбачевых.

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Внуки Сталина


У «отца народов» было 9 родных внуков, но мы остановимся на самой младшей. 44-летняя Крис Эванс (имя пишется необычно – Chrese, но читается как Крис) – дочь скандально известной Светланы Аллилуевой, единственной дочери Сталина, которая сбежала в США, бросив двоих старших детей, 20-ти и 16-ти лет.

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

«Американка с рок-н-ролльной внешностью и угловатым славянским лицом», — так описал ее журналист Paris Match, которому выпал один шанс из миллиона оказаться у нее дома и взять интервью.

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Это было через месяц после смерти матери – единственный раз, когда взрослая внучка Сталина подпустила к себе прессу.

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

Крис Эванс скромно живет в пригороде Портленда, штат Орегон, и владеет небольшим магазинчиком. По-русски не говорит. Утверждает, что вплоть до подросткового возраста не знала ни о «сталинском режиме», ни о деяниях своего деда, и толком не понимала, почему их с матерью преследуют папарацци.

Внук Сталина Иосиф Аллилуев в 2008 году, кадр из документального фильма «Светлана» о его матери, показанном на российском ТВ. Иосиф был заслуженным ученым-кардиологом, трудился в Медицинской академии имени Сеченова и написал полторы сотни трудов по болезням сердца. Он скончался от инсульта осенью 2008 года, ему было 63 года.

Как выглядят внуки великиx советскиx вождей

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
александр руссо
Paris Match
instagram (инстаграм), социальная сеть
дмитрий зангиев
медицинская академия имени сеченова
борис ельцин
Авраам Руссо
глеб дьяченко
раис горбачев
Светлана Аллилуева
михаил сергеевич анастасии
ирина вирганская
иосиф аллилуев
lofficiel, журнал
Мария Юмашева
Крис Эванс
михаил горбачев
дмитрий пырченков
мария окулова
Татьяна Юмашева
михаил жиленков
московский государственный институт международных отношений (мгимо), университет
наверх